İZMİR

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü için binlerce kadın Alsancak Penguen Kitabevi önünde bir araya geldi. İzmir’de yıllardır bir gelenek haline gelen yürüyüşte kadınlar sloganlar attı, şarkılar söyledi, dans etti ve halay çekti.

CHP İzmir İl Gençlik Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Konak ilçesinde bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde anma etkinliği düzenledi. İzmir’de cinayete kurban giden kadınların fotoğraflarının sergilendiği etkinlikte öldürülen kadınlar için siyah balonlar gökyüzüne bırakıldı. Programın ardından Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde kadınlara karanfil dağıtıldı.

ANTALYA

Antalya’da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte kadın platformları ve sivil toplum kuruluşları Aydın Kanza Parkı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.

MUĞLA

Muğla'nın pek çok ilçesinde kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde çeşitli eylem ve etkinlikler gerçekleştirdi.

Dalaman'da ilk kez 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde etkinlik düzenledi. Platform adına açıklamayı Pınar Can yaptı. Açıklamadan sonra Dalaman Kültürel Etkinlikler'in çağrısıyla buluşan kadınlar serbest kürsüde sorunlarını paylaştı.

Milas Emek ve Demokrasi Platformunun çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, Milas Parkına kadar yürüdü. Kadınlar, basın açıklamasından sonra Aşgidil Akarca salonunda Amerika da 3 siyah kadının mücadelelerini anlatan "Gizli Sayılar" filmi izlediler.

Fethiye'de ise Kadın Derneklerinin çağrısıyla Fethiye Kültür merkezi önünde buluşan kadınlar yürüyüş gerçekleşti.

KAYSERİ

Malatya'da kadınlar 8 Mart'ta erbaneleriyle; savaşa, şiddete, yoksulluğa karşı yürüdü.

İSTANBUL

Kadınlar, Feminist Gece Yürüyüşü için Sıraselviler’de toplandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 24. Feminist Gece Yürüyüşü için Taksim'e çağrı yapıldı. Kadınlar yürüyüş için Sıraselviler Caddesi’nde toplandı.

Eylemde İsrail’in saldırganlığını kınayan pankartlar da taşındı.