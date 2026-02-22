Her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlar şiddete, sömürüye, gerici baskı ve saldırılara karşı ses yükseltiyor.

Türkiye ve dünyada artan ve yaygınlaşan şiddete karşı mücadele elbette bu iki günle sınırlı değil. Kadın toplulukları, gündelik yaşamın her alanında ve anında saldırılara karşı eşitlik ve özgürlük kavgasını sürdürüyor.

Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) Temsilcisi Eda Mermi ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey, 8 Mart'a giderken YENİÇAĞ'ın sorularını yanıtladı.

'YOLLARI AYIRIYORUZ; SİZ TEK, BİZ HEPİMİZ'

- 8 Mart'ta kadınlar hangi sözü öne çıkaracak?

Kadın Dayanışma Komiteleri Temsilcisi Eda Mermi

Sömürücüler, emek hırsızları, kadın katilleri, çocuk istismarcıları, işgalciler ile aynı yerde olmadığımızı biliyoruz. Biz kadınlara reva görülen bu şiddetin de, sömürünün de, eşitsizliğin de kaynağı bu düzenin yarattığı bu kötüler. Kötülerle yan yana olmayı reddediyoruz ve o yüzden öne çıkaracağımız söz “yolları ayırıyoruz” olacak.

Emeğimiz ve Hayatımız İçin Yolları Ayırıyoruz: Siz Tek, Biz Hepimiz!

'KONUYU SADECE ERKEK ŞİDDETİNE İNDİRGEMEK BU DÜZEN AÇISINDAN DA EN KOLAYI'

- Kadınlara yönelik şiddetin, çoğu defa sistematik ve politik olduğuna işaret edilir. Meseleyi bu açıdan ele aldığımızda kadınlara yönelik şiddeti tek başına erkek şiddeti olarak ifade etmek ya da sadece erkek şiddetini engellemeye yönelik müdahalelerde bulunmak ne kadar doğru? Bu gibi müdahaleler kalıcı çözüm getirir mi ya da çözüm odaklı mıdır?

Öncelikle buna cevabımız kesinlikle hayır. Çünkü kadınların maruz kaldığı bu kötülüklerin tek sebebi kadın dışında bir başka cinsiyet diye algılamak da algılatmak da bu düzenin sorumlularının kendi sorumluluklarını maskelemek. Onlar için kolayı bu. Çünkü düşünsenize bu ülkede kadınlar evlerinde, memleketimizin sokaklarında, okullarında öldürülüyor. Ve öldürülen kadınların çoğunun öldüren kişiye karşı çok kez şikayetçi olduğu, uzaklaştırma kararı aldırdığı hatta bu sebeple elektronik kelepçesi dahi olduğu halde öldürüldüğünü biliyoruz. Şimdi burda kadınları korumayan bu düzenin yetkililerinin bir suçu yok mu? Bir sorumluluğu yok mu? Kadınların büyük çoğunluğunun silahla öldürüldüğü ülkemizde bu silahlara bu kadar kolay ulaşılabilir olmasında hiç sorumlu yok mu?

Ya da her gün televizyon ekranlarında mafyanın, ağalık-aşiret düzeninin normalleştirildiği diziler, filmler… Üstelik bunlar bir kahramanlık örneği gibi meşrulaştırılıyor. Şimdi tüm bunlarda düzenin katkısı yok mu?

Konuyu sadece erkek şiddetine indirgemek bu düzen açısından da en kolayı. Erkek şiddetine olanak tanıyan, bunu normalleştiren, meşrulaştıran bu düzeni ve bu düzenin bütün erklerini görmezden gelmek esas suçludan hesap sormamıza engel. Konuyu sadece erkek şiddeti olarak kodlamak, hesabı sadece suçu işleyen erkekten sormak belli açılardan tehlikeli bir yanılsama. Esas suçluları örtbas ederken bu şiddete alan açanlardan hesabı sormamıza engel oluyor. O yüzden biz diyoruz ki kadınları korumayan, şiddete olanak tanıyan, bunu normalleştiren ve görevlerini yerine getirmeyen bu düzenin tam olarak varlığı en büyük suçun kaynağı.

Şiddetten anladığımız sadece kadının bir erkek tarafından maruz kaldığı fiziksel şiddet de değil üstelik. İşyerlerinde de kadınlar sırf kadın oldukları için tacize, mobbinge maruz kalıyor. Sırf kadın olduğu için aynı işi yaptığı erkek çalışma arkadaşından daha az maaş alıyor ya da hamile kaldığı için işten çıkarılıyor. Annelik izni, süt izni gibi haklarından mahrum bırakılıyor. Yani bu ülkede, bu düzende kadınlar sadece fiziksel şiddet de değil, işyerlerinde çok ağır psikolojik şiddet de yaşıyor. Eşitsizliğe maruz kalıyor, mobbinge uğruyor. O yüzden konuyu tek başına erkek şiddeti olarak tanımlamak sorunun öznesinden uzaklaştırmak dışında gerçek bir çözüme de olanak tanımaz.

'BİRLİKTE KOLLARI SIVAMANIN ZAMANI'

- Hem toplumdaki hem de mevcut düzendeki kadınlara yönelik gerici ve baskıcı tutumlara karşı kadınlar nasıl mücadele etmeli ve nasıl bir yöntem kullanılmalı?

Tüm baskı ve gerici tutumlar kadınları geri plana atmak için sistematik olarak uygulanan bir plan aslında. Ülkemizde bir yetkili bir açıklamasında “Kadınlar çalışma hayatında olmasa işsizlik o kadar da çok değil” demişti. Bu cümleden bile anlıyoruz ki, bu ülkede biz kadınların cumhuriyet ile birlikte elde ettiği kazanımlara darbe vurma arzusu. Öncelikle laikliği kaldıracaksınız, eşitsizliği, şiddeti normalleştirceksiniz ki kadınlar toplumdaki yerinden geri plana atılsın, bu da meşru sayılsın. Bu düzen tam olarak bunu istiyor, kadınların erkeklerle çok da eşit olmadığı, her kadının mutlaka bir erkek korumasına ya da bakımına muhtaç olacağı bir düzen arzusu. Biz Kadın Dayanışma Komiteleri olarak buna asla izin vermeyiz, vermeyeceğiz. Çok beklerler. Buna ne ülkemizde yüz yıl önce temeli atılan Cumhuriyet düzeni izin verir ne de bizim sosyalizm hedefimiz.

Biz kadınlar bir araya geldiğimiz sürece, gücümüze güç kattığımız sürece bu düzenin ve bu iktidarın kadınları geri plana atma arzusunu alaşağı ederiz. Düzen de tam olarak buraya müdahele etmek istiyor. Kadınlar kendini yalnız ve bir başına hissetsin istiyor. Kadın Dayanışma Komiteleri olarak eşitsizliğe, şiddete, baskıya maruz kalan bütün kadınlara sesleniyoruz, birlikte kolları sıvama zamanı.

Böyle bir vahşi düzende haklarımıza sahip çıkabilmenin; eşitsizliğin, sömürünün, şiddetin karşısında durabilmenin tek çözüm yolu birlikte, yan yana mücadele etmektir. Kadınlar olarak bu düzene karşı yan yana gelirsek, örgütlü olursak kazanırız.

'ŞİDDET TOPLUMSAL GÜÇ İLİŞKİLERİNDEKİ ASİMETRİNİN SONUCU'

- Kadına yönelik şiddetin önüne geçilememesindeki en büyük etken cezasızlık ve mevcut yasal düzenin yetersizliği olduğu ifade edilir. Kapsamlı ve caydırıcı bir yasal düzenleme kadına yönelik şiddeti sona erdirir mi?

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey

Kapsamlı ve caydırıcı bir yasal düzenleme tek başına kadına yönelik şiddeti sona erdirmez. Ancak etkili, tutarlı ve istisnasız uygulanan bir hukuk düzeni şiddetin önlenmesinde belirleyici rol oynar. Kadına yönelik şiddet, toplumsal güç ilişkilerindeki asimetrinin bir sonucudur.

Hukuk bu güç ilişkilerinin dışında duran bir alan değildir. Tam tersine onu ya yeniden üretir ya da sınırlar.

Türkiye’de şiddete karşı normatif çerçeve uzun süredir mevcuttur. Sorun, hukukun hangi toplumsal düzeni koruduğudur. Yargı pratiğinde 'aile birliğini koruma' refleksi, erkeği cezalandırmaktan daha öncelikli görülüyorsa, iyi hal indirimleri sistematikleşmişse, koruma kararları ihlal edildiğinde yaptırım zayıf kalıyorsa burada teknik değil siyasal bir tercih vardır. Hukuk, ancak toplumsal eşitsizlikleri dönüştürme iradesi gösterdiğinde caydırıcılık üretir.

'KADINLARIN YAŞAM HAKKI İNFAZ İNDİRİMİ TARTIŞMALARINA KONU EDİLEMEZ'

- Kadına yönelik şiddet her dönem Türkiye'nin en büyük, en can yakıcı meselesi olmuştur. Peki son dönemde yaşanan şiddet ve cinayet olaylarının 11. Yargı Paketi'nin geçmesi sonrası gerçekleşen tahliyelerle bağdaştırabilir miyiz?

Şiddet bir tesadüfler zinciri değildir. Ceza infaz rejiminde yapılan her düzenleme, kimin korunacağını da gösterir.

Şiddet geçmişi olan faillerin tahliye edilmesi, adli kontrol tedbirlerinin etkisiz bırakılması ve koruma kararlarının ihlaline rağmen ciddi yaptırımlar uygulanmaması kadınları sistematik bir risk altında bırakır. Rojda Yakışıklı'nın failinin tahliye olur olmaz ilk iş olarak Rojda'yı öldürdüğünü unutmamalıyız.

Bugün yaşanan cinayetler, sadece tek tek erkeklerin değil, kadınları korumayan bir hukuk düzeninin ve erkek şiddetini hafifleten ceza politikalarının sonucudur. Her zaman savunduğumuz gibi kadınların yaşam hakkı, infaz indirimi tartışmalarına konu edilemez. Kadınların güvenliği devletin önceliği olmak zorundadır.