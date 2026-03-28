İçişleri Bakanlığı, halkın güvenliğini suistimal eden dolandırıcılık şebekelerine karşı yürütülen kapsamlı operasyonların sonuçlarını paylaştı.
Şüphelilerin banka hesapları incelendiğinde, tam 810 milyon TL tutarında bir hesap hareketi tespit edildi.
Yakalanan 58 şüpheliden 50’si tutuklanırken, 8 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
Çalışmalar; Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının titiz takibiyle, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütüldü.
Dolandırıcıların vatandaşları ağa düşürmek için başvurduğu yöntemler, dijital ve psikolojik manipülasyonun boyutlarını gözler önüne serdi.