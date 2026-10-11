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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Osmaniye merkezli 8 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Operasyonlar; Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları, MASAK ve Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmalar kapsamında Osmaniye, Gaziantep, Mersin, Adana, Manisa, Kayseri, Kahramanmaraş ve Antalya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda toplam 59 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri ve bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle finansal sisteme dahil ettikleri tespit edildi.

HESAPLARDA 7 MİLYAR LİRALIK HAREKETLİLİK

Yürütülen incelemelerde şüphelilere ait hesaplarda toplam 7 milyar liralık para hareketliliği bulunduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında ayrıca şüphelilere ait toplam değeri 110 milyon lira olan 11 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına tedbir kararı uygulandı.