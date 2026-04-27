Jandarma Genel Komutanlığı, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis şebekesine yönelik 8 ay boyunca teknik takip yapıldı. 24 Nisan’da düğmeye basılan operasyonda, Gaziantep, Adana, Ağrı, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki 92 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

KARA PARA "KUYUMCULAR" ÜZERİNDEN AKLANMIŞ

Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, şebekenin suçtan elde edilen devasa tutarları aklama yöntemi de deşifre edildi. Şüphelilerin, yasa dışı bahis paralarını İstanbul Kapalıçarşı ve Adana’da kuyumculuk yapan 3 esnaf üzerinden piyasaya sürerek akladıkları tespit edildi.

2 YILDA 50 MİLYAR LİRALIK HAREKETLİLİK

Operasyonun mali boyutu, yasa dışı bahsin ulaştığı noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. MASAK tarafından yapılan incelemelerde:

Şüphelilere ait 254 banka ve 121 kripto hesabında son iki yılda toplam 50 milyar lira para hareketi olduğu,

Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 30,5 milyon TL değerinde otomobil, 130 banka hesabı ve bir arsaya el koyma tedbiri uygulandığı bildirildi.

ADRESLERDEN TEKNOLOJİ ÇIKTI

92 adreste yapılan aramalarda bahis şebekesinin "dijital cephaneliği" ele geçirildi. Aramalarda; 171 banka kartı, 92 cep telefonu, 87 sim kart, 33 hard disk, 23 USB bellek, 6 hafıza kartı ve 4 tablet jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı.

16 FİRARİ ARANIYOR

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 97 şüpheliden 81’i yakalanırken, firari durumda olan 16 zanlının yakalanması için çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 81 şüphelinin yargılanma süreci devam ediyor.