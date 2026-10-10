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Kaynak: DHA

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 Ekim'de 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara, Konya, Zonguldak, Adana, Hatay ve Gaziantep'teki baskınlarda 39 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın olduğu değerlendirilen kitaplar, silah ve mühimmat ele geçirildi.

22 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 22'si tutuklandı, 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.