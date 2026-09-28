Kaynak: İHA

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Polikliniği'ne emmede azalma ve yenidoğan sarılığında gerilememe şikayetleriyle getirilen 8 günlük bebek, kalp yetmezliği bulguları üzerine Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Yağmur Damla Önal tarafından detaylı olarak muayene edildi. Ekokardiyografik inceleme sonucunda bebeğin, kalpten vücuda kan taşıyan ana damarın ileri derecede gelişmediği "aortik ark hipoplazisi" ve buna eşlik eden doğumsal kalp anomalilerine sahip olduğu tespit edildi.

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Dolaşımı ciddi şekilde bozulma riski taşıyan bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde hızlıca tedaviye alınarak hemodinamik takibi yapıldı. İleri düzey tıbbi müdahale ve cerrahi değerlendirme amacıyla Sağlık Bakanlığı ekipleriyle sağlanan koordinasyon neticesinde hava ambulansı organize edildi. Tıbbi stabilizasyonu tamamlanan 8 günlük bebek, uzman sağlık ekiplerinin gözetiminde Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledildi.