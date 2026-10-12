Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, 7 Ekim Çarşamba günü Darüşşafaka Mahallesi'nde ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde, hayatını kaybeden kişinin 29 Eylül'den bu yana kayıp olarak aranan Yusuf Muhammet Aslan olduğu tespit edildi. 8 gündür kayıp olarak aranan Aslan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu'nun incelemesi sonucu ortaya çıkacak. İntihar ihtimali üzerinde durulan olayla ilgili soruşturma sürüyor.