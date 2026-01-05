8 gündür aranıyordu: Elif Kumal’dan kahreden haber geldi Cansız bedeni gölette bulundu

Arama çalışmalarını yakından takip eden Erdek Kaymakamı Hasan Göç, daha önce yaptığı açıklamada Kumal’a ait aracın bölge dışına çıkarılmadığının net olduğunu belirtmişti. Kaymakam Göç, plaka tanıma sistemleri ile köy ve ev kameralarının detaylı şekilde incelendiğini, aracın başka bir taşıtla taşındığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını ifade etmişti.