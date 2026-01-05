Kapıdağ Yarımadası’nda kamp yaptığı erkek arkadaşı E.G. ile 27 Aralık günü yaşadığı tartışmanın ardından kendi otomobiliyle bölgeden ayrılan Elif Kumal’dan bir daha haber alınamamıştı. Kayıp ihbarı sonrası jandarma, itfaiye, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı.
8 gündür aranıyordu: Elif Kumal’dan kahreden haber geldi Cansız bedeni gölette bulundu
28 Aralık’ta kendisinden haber alınamayan Elif Kumal’dan acı haber geldi. Balıkesir’in Erdek ilçesinde kaybolan 33 yaşındaki Kumal’ın cansız bedeni, Yukarıyapıcı Göleti’nde bulundu.
8 gün boyunca süren çalışmalara 41 araç, 11 dron ve toplam 414 personel katıldı. Ekipler, dağlık alanlardaki patika yolları hem yaya hem de araçlarla tararken; tavuk çiftlikleri, depolar, sazlıklar, dereler ve çok sayıda nokta tek tek kontrol edildi. Jandarma dalgıçları da gölette dalış yaparak iz aradı.
Termal sonar cihazları, iz takip köpekleri ve dronların kullanıldığı çalışmalara, bölgeyi iyi bilen off-road ekipleri de destek verdi. Fırtınanın etkili olduğu günlerde, Bandırma Edincik ile Erdek’e bağlı Tatlısu, Ormanlı ve Ballıpınar mahallelerinin üst kesimlerinde de aramalar yoğunlaştırıldı.
Akşam saatlerinde Yukarıyapıcı Göleti’nde yapılan dalışta, Elif Kumal’ın kullandığı otomobilin su altında olduğu belirlendi. Araçtan çıkarılan Kumal’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otomobilin göletten çıkarılması için ise daha sonra çalışma yapılacağı bildirildi.
VALİLİK AÇIKLAMADA BULUNDU
Balıkesir Valiliği’nden yapılan açıklamada, “28.12.2025 tarihinde Erdek ilçesi Yukarıyapıcı Mahallesi’nde kaybolan vatandaşımız Elif Kumal, kullandığı araçla birlikte Yukarıyapıcı Göleti’nde bulunmuştur. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” denildi.
Öte yandan Elif Kumal’ın, evinden ayrılıp Kapıdağ’a doğru yola çıktığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerinin, kendisinin son görüntüleri olduğu öğrenildi.
Arama çalışmalarını yakından takip eden Erdek Kaymakamı Hasan Göç, daha önce yaptığı açıklamada Kumal’a ait aracın bölge dışına çıkarılmadığının net olduğunu belirtmişti. Kaymakam Göç, plaka tanıma sistemleri ile köy ve ev kameralarının detaylı şekilde incelendiğini, aracın başka bir taşıtla taşındığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını ifade etmişti.