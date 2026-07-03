Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya 8 gün sonra gelen mucize: 140 tonluk enkazdan sağ çıkarıldı

8 gün sonra gelen mucize: 140 tonluk enkazdan sağ çıkarıldı

Venezuela'da meydana gelen çifte depremin ardından 140 tonluk enkaz altında kalan Hernan Gil, tam 8 gün süren zorlu operasyonun ardından sağ olarak kurtarıldı. Kurtarma çalışması uluslararası ekiplerin ortak çabasıyla başarıya ulaştı.

Kaynak: Diğer
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8 gün sonra gelen mucize: 140 tonluk enkazdan sağ çıkarıldı - Resim: 1

Mucize kurtuluşun adresi Venezuela
24 Haziran'da Venezuela'yı sarsan çifte depremin ardından enkaz altında kalan Hernan Gil, tam 8 gün sonra sağ olarak kurtarıldı.

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8 gün sonra gelen mucize: 140 tonluk enkazdan sağ çıkarıldı - Resim: 2

140 tonluk enkazın altında kaldı
Deprem sırasında bir alışveriş merkezinin otoparkındaki beton kulübede bulunan Gil, otoparkın çökmesiyle yaklaşık 140 tonluk enkazın altında mahsur kaldı.

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8 gün sonra gelen mucize: 140 tonluk enkazdan sağ çıkarıldı - Resim: 3

7 ülkeden ekipler seferber oldu
Venezuela, Şili, Kosta Rika, El Salvador, Meksika, Portekiz ve ABD'den yüzlerce arama kurtarma görevlisi, Gil'e ulaşabilmek için günlerce aralıksız çalıştı.

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8 gün sonra gelen mucize: 140 tonluk enkazdan sağ çıkarıldı - Resim: 4

En zorlu operasyonlardan biri
Kurtarma ekipleri enkaz altında tüneller açarken, bazı geçişler defalarca çöktü. Operasyona katılan ekipler çalışmayı bugüne kadarki en karmaşık kurtarma operasyonlarından biri olarak değerlendirdi.

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8 gün sonra gelen mucize: 140 tonluk enkazdan sağ çıkarıldı - Resim: 5

Kamerayla ilk temas kuruldu
Gece saatlerinde enkaz altına indirilen küçük bir kamera sayesinde Hernan Gil'e ulaşıldı. Sağlık ekipleri daha sonra kendisine su ve serum desteği sağladı.

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8 gün sonra gelen mucize: 140 tonluk enkazdan sağ çıkarıldı - Resim: 6

Sağlık durumu iyi
Kurtarma ekiplerinin açıklamasına göre Gil'in sağlık durumu stabil. Yetkililer, vücudunda ciddi bir ezilme bulunmadığını ve büyük bir mucize yaşandığını ifade etti.

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8 gün sonra gelen mucize: 140 tonluk enkazdan sağ çıkarıldı - Resim: 7

Hayatını beton kulübe kurtardı
Uzmanlara göre Gil'in hayatta kalmasını sağlayan en önemli etken, deprem sırasında bulunduğu küçük beton kulübenin etrafında koruyucu bir yaşam boşluğu oluşturması

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8 gün sonra gelen mucize: 140 tonluk enkazdan sağ çıkarıldı - Resim: 8

Depremin bilançosu ağır
24 Haziran'da meydana gelen depremlerde yaklaşık 2 bin 300 kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları ise bölgede halen devam ediyor.

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