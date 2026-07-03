Mucize kurtuluşun adresi Venezuela
24 Haziran'da Venezuela'yı sarsan çifte depremin ardından enkaz altında kalan Hernan Gil, tam 8 gün sonra sağ olarak kurtarıldı.
8 gün sonra gelen mucize: 140 tonluk enkazdan sağ çıkarıldı
Venezuela'da meydana gelen çifte depremin ardından 140 tonluk enkaz altında kalan Hernan Gil, tam 8 gün süren zorlu operasyonun ardından sağ olarak kurtarıldı. Kurtarma çalışması uluslararası ekiplerin ortak çabasıyla başarıya ulaştı.Kaynak: Diğer
Mucize kurtuluşun adresi Venezuela
140 tonluk enkazın altında kaldı
Deprem sırasında bir alışveriş merkezinin otoparkındaki beton kulübede bulunan Gil, otoparkın çökmesiyle yaklaşık 140 tonluk enkazın altında mahsur kaldı.
7 ülkeden ekipler seferber oldu
Venezuela, Şili, Kosta Rika, El Salvador, Meksika, Portekiz ve ABD'den yüzlerce arama kurtarma görevlisi, Gil'e ulaşabilmek için günlerce aralıksız çalıştı.
En zorlu operasyonlardan biri
Kurtarma ekipleri enkaz altında tüneller açarken, bazı geçişler defalarca çöktü. Operasyona katılan ekipler çalışmayı bugüne kadarki en karmaşık kurtarma operasyonlarından biri olarak değerlendirdi.
Kamerayla ilk temas kuruldu
Gece saatlerinde enkaz altına indirilen küçük bir kamera sayesinde Hernan Gil'e ulaşıldı. Sağlık ekipleri daha sonra kendisine su ve serum desteği sağladı.
Sağlık durumu iyi
Kurtarma ekiplerinin açıklamasına göre Gil'in sağlık durumu stabil. Yetkililer, vücudunda ciddi bir ezilme bulunmadığını ve büyük bir mucize yaşandığını ifade etti.
Hayatını beton kulübe kurtardı
Uzmanlara göre Gil'in hayatta kalmasını sağlayan en önemli etken, deprem sırasında bulunduğu küçük beton kulübenin etrafında koruyucu bir yaşam boşluğu oluşturması
Depremin bilançosu ağır
24 Haziran'da meydana gelen depremlerde yaklaşık 2 bin 300 kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları ise bölgede halen devam ediyor.