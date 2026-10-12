8 gün sonra gelen acı haber. Yusuf’un son görüntüleri ortaya çıktı

Sarıyer’de 8 gündür kayıp olarak aranan Yusuf Muhammet Aslan (19), ağaçlık alanda ölü bulundu. Aslan'ın cenazesi olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Diğer yandan Aslan’ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Aslan’ın bir markette alışveriş yaptığı, ardından da dışarı çıktığı anlar görülüyor.