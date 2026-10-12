Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 8 gün sonra gelen acı haber. Yusuf’un son görüntüleri ortaya çıktı

8 gün sonra gelen acı haber. Yusuf’un son görüntüleri ortaya çıktı

Sarıyer'de 8 gündür kayıp olarak aranırken ağaçlık alanda ölü olarak bulunan 19 yaşındaki Yusuf Muhammet Aslan’ın son görüntüleri ortaya çıktı. Savcılık şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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8 gün sonra gelen acı haber. Yusuf’un son görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 1

Sarıyer’de 8 gündür kayıp olarak aranan Yusuf Muhammet Aslan (19), ağaçlık alanda ölü bulundu. Aslan'ın cenazesi olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Diğer yandan Aslan’ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Aslan’ın bir markette alışveriş yaptığı, ardından da dışarı çıktığı anlar görülüyor.

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8 gün sonra gelen acı haber. Yusuf’un son görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 2

Olay, 7 Ekim Çarşamba günü saat 11.00 sıralarında Darüşşafaka Mahallesi’nde meydana geldi. Ağaçlık alandan gelen ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde bulunan Ömer Faruk A. (20), ölen kişinin kardeşi Yusuf Muhammet Aslan olduğunu söyledi.

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8 gün sonra gelen acı haber. Yusuf’un son görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 3

Polis ekiplerinin görüştüğü Ömer Faruk A., kardeşi için 29 Eylül’de kayıp başvurusunda bulunduğunu belirtti. Aslan’ın, kayıp başvurusundan 8 gün sonra ölü bulunduğu öğrenildi. Ağabeyi, kardeşinin kıskançlık nedeniyle kuruntular yaşadığını ve bu nedenle kendisine zarar vermiş olabileceğini ifade etti.

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8 gün sonra gelen acı haber. Yusuf’un son görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 4

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, Aslan’ın bulunduğu ağaçlık alanda ve cenazesinde incelemelerde bulundu.Aslan’ın cenazesi daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Savcılık ölümle ilgili soruşturma başlattı.

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8 gün sonra gelen acı haber. Yusuf’un son görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 5

Diğer yandan Yusuf Muhammet Aslan’ın son görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Aslan’ın bir markete geldiği anlar görülüyor. Aslan'ın alışveriş sonrası marketten çıktığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

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8 gün sonra gelen acı haber. Yusuf’un son görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 11
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