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YENİÇAĞ – Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin yankıları sürüyor. Özgür Özel, ağır sözler sarfetti, Tugay'a hain dedi. Maltepe'de çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı.

İşte Türkiye'de bugün yaşanan ekonomik, siyasi gelişmeler...

YENİÇAĞ GÜNDEM

İSTANBUL MALTEPE'DE 7 KATLI BİNA ÇÖKTÜ: ENKAZDA KALANLAR VAR

Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesi neticesinde olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Valilik, enkazdan 2 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını 3 kişi için de aramanın devam ettiğini açıkladı. Binanın 3 katının kaçak olduğu öne sürülürken olaya dair soruşturma da başlatıldı.

BAKAN MAHİNUR GÖKTAŞ'TAN FON İDDİASINA İLK AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, YENİ Paritli Ümit Özlale'nin "fon vurgunu" iddiaları sonrası jet hızında bir yalanlama yayımladı. Göktaş, "İddialarınızı somut delillerle ispatlayın, görevimi derhâl bırakacağım. İspatlayamazsanız siz bırakacak mısınız?" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN CEMİL TUGAY PİŞMANLIĞI

YENİ Parti lideri Özgür Özel, Nefes Gazetesi'ne verdiği röportajda Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişini "hainlik" olarak değerlendirdi. Tugay'ı neden aday gösterdiğini açıklayan Özel, "Fon krizinde aktif bir bakan var" dedi.

İSTANBUL'DA KENDİLİĞİNDEN ÇÖKECEK BİNA SAYISI AÇIKLANDI

Maltepe'de 7 katlı bir binanın 3 katının çökmesi, İstanbul'daki riskli yapı stokunu yeniden gündeme getirdi. İBB’nin verilerine göre yaklaşık 40 bin binada hızlı tarama testi yapıldı ve 1999 öncesi inşa edilen 18 bin 800 bina yüksek ve çok yüksek riskli çıktı.

KAYYUM YÖNETİMİNDEKİ ESENYURT BELEDİYESİ'NDE ŞOK: BAŞKAN YARDIMCISININ EVİNDEN SERVET ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Esenyurt Belediyesi’ndeki ihalelere fesat karıştırma ve rüşvet iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yer yerinden oynadı. Kayyum Can Aksoy’un yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın evinde yapılan aramalarda servet çıktı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZGÜR ÖZEL'E İZMİR İÇİN TEBRİK TELEFONU: ÖZEL AÇIKLADI

Özgür Özel, YENİ Parti Genel Merkezi'nde TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı kabul etti. Genel başkanlar görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Cemil Tugay'ı ağır sözlerle eleştiren ve "hain" diyen Özel, Kılıçdaroğlu'nun 2024'te kendisine tebrik telefonu açtığını söyledi.

BERNA LAÇİN SERBEST BIRAKILDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi sonrası yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Berna Laçin, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Laçin, işlemler sonrasında serbest bırakıldı.

YENİÇAĞ EKONOMİ

FON SORUŞTURMASINDA İLK ÖDEMELER BUGÜN BAŞLADI: İŞTE ÖDEME TAKVİMİ

Fon tasfiye sürecinde geri ödemeler bugün itibarıyla başladı. İşte ödeme takvimine dair detaylar...

ERKEKLERE KÖTÜ HABER: HALI SAHAYA ZAM GELDİ

Erkeklerin olmazsa olmazlarından olan halı saha keyfine, keyif kaçıracak bir haber geldi. Yeni karara göre halı sala ücretleri zamlanacak.

2002’DEN BU YANA İLK KEZ GÖRÜLDÜ: KÜRESEL PİYASALARDA 'ÇİFTE KRİZ'

Fed'in son toplantı tutanakları yıl sonuna kadar yeni faiz artışına işaret ederken, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler Brent petrolü 102 dolara taşıdı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 5,36 ile 2002’den bu yana en yüksek seviyeyi görürken küresel borsalarda sert satış dalgası başladı.

YENİÇAĞ DÜNYA

TRUMP İRAN SAVAŞININ BİTİŞ TARİHİNİ İŞARET ETTİ

ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması misyonunu tamamladıklarını belirterek savaşın çok hızlı şekilde sona ereceğini söyledi. Trump, savaşın bitmesiyle petrol fiyatlarının hızla düşeceğini ve Türkiye'nin de yer aldığı Mekke İttifakı kararını desteklediğini belirtti.

YUNANİSTAN KENDİNİ DEV AYNASINDA GÖRDÜ: HÜRMÜZ'E OPERASYON DÜZENLEYECEKMİŞ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, uygun şartlar ve sürdürülebilir barış sürecinde Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin sağlanmasına yönelik operasyona katılabileceklerini belirtti.

AVRUPA KENTİNDE OLAĞANÜSTÜ KARAR: 3'TEN FAZLA KİŞİNİN BİR ARAYA GELMESİ YASAKLANDI

Belçika'nın Liege kentinde eğitimdeki tasarruf tedbirlerine karşı çıkan öğrencilerin eylemleri kontrolden çıktı. Şiddet olaylarında 87 kişinin gözaltına alınması ve polislerin yaralanmasının ardından Belediye Başkanı, kentte 3'ten fazla kişinin bir araya gelmesini resmen yasakladı.

YENİÇAĞ SPOR

SÜPER LİG'DE HAKEM VE MHK KRİZİ: YENİÇAĞ VATANDAŞIN NABZINI TUTTU

Süper Lig'de hakem ve MHK tartışmalarının ardından YENİÇAĞ Gazetesi olarak vatandaşın nabzını tuttuk. Vatandaşlara yaşanan gelişmeleri, Yasin Kol'un maçlarını ve ligin ertelenip ertelenmemesi gerektiğini sorduk.

FIFA DÜNYA SIRALAMASINDA ACI TABLO: TÜRKİYE KAÇINCI?

UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşmalar sürerken FIFA dünya sıralamasında da güncelleme yapıldı. A Milli Futbol Takımı'nın İtalya karşısında aldığı yenilginin ardından Türkiye'nin listede bulunduğu sıra yeniden şekillendi.

TRT'DE AĞIZDAN KAÇAN SÖZ FENERBAHÇE CAMİASINI AYAĞA KALDIRDI: YORUMCUDAN ÖZÜR MESAJI GELDİ

Fenerbahçe'nin ÇBK Mersin'i mağlup ederek Süper Kupa'yı kazandığı karşılaşmada TRT Spor yorumcusu Nilay Kartaltepe'nin sözleri gündem oldu.

YENİÇAĞ YAZAR

ARSLAN BULUT: SÜNNİ İTTİFAK’IN PERDE ARKASI

“Sünni İttifak, İsrail’in projesiydi” başlıklı yazım, epey ses getirdi.

İsrail İç İstihbarat Örgütü’nün eski Başkanı Ami Ayalon, 8 Ağustos 2012’de Amerikalı televizyon programcısı Charlie Rose’a verdiği röportajda, Ortadoğu’da İsrail’in güvenliği için Türkiye ve Suudi Arabistan’ın önderliğinde bir Sünni devletler koalisyonu önermişti.

Bu röportaj Charlie Rose’un İnternet sayfasında halen yayında duruyor. (https://charlierose.com/videos/27952)

Röportajın “sünni ittifak” ile ilgili bölümlerini aynen yayınlamakta fayda var.