Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi’nde yaşandı. Samsun Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tkaip ettikleri bir hırsızlık olayını Saniye G. (31)'nin yaptığını tespit etti.

En küçük çocuğu 6 aylık, en büyük çocuğu 13 yaşında olan 8 çocuk annesi Saniye G. polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında evinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede Saniye G.’nin evden hırsızlık suçunda 60 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

60 yıl hapis cezasının bulunduğu ortaya çıkan Aniye G'nin bebeği olduğu için infazının ertelendiği öğrenildi.