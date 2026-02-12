Adana’da 2024 yılında çıkan bir kavgada 8 bıçak darbesiyle yaşamını yitiren 20 yaşındaki Batuhan Kolsuz’un annesi Emine Kolsuz, tahliye edilen 3 kişinin tutuklu yargılanmasını talep etti. Oğlunun mezarı başında konuşan Kolsuz, 'Benim oğlum burada yatıyor, suçlular dışarıda geziyor' dedi.

Berat Caner C., doğum günleri aynı olan eski sevgilisi İlknur G.'nin, yeni erkek arkadaşı Alperen K. ile bir kafede kutlama yaptığını öğrenmişti. Kafeye giden Berat Caner C., defalarca barışma teklifini reddeden İlknur G.'yi konuşmak için çağırınca Alperen K. ile aralarında tartışma çıkmıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle olayın büyümesi önlenirken, Berat Caner C. ile Alperen K. buluşmak için anlaşıp bölgeden ayrılmıştı. Bu arada, Berat Caner C., arkadaşları Batuhan Kolsuz, Aykut A. (23), Mustafa A. (21) ve Süleyman Ş.’yi (24) yanına alıp Alperen K. ile buluşmaya gitti. Alperen K. ise sevgilisi İlknur G., kuzeni Necati Kınış (23) ve arkadaşları Mert Ali P. (21), Muhammet A. (21), Tolga K. (23), Eren A. (23), Enes Emre Kısacık (21) ile birlikte gelmişti. Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte 19 Eylül 2024'te buluşan taraflar arasında kavga çıkmıştı. Bu sırada Batuhan Kolsuz, göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılmıştı. Alperen K. ve arkadaşları kaçarken, 5 Ocak Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Kolsuz ise kurtarılamamıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alperen K., Necati Kınış, Enes Emre Kısacık, Tolga K. ve Eren A. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olaydan 7 ay sonra görülen ilk duruşmada, Alperen K., Tolga K. ve Eren A. tahliye edilirken, Necati Kınış ile Enes Emre Kısacık’ın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayın yaşandığı sırada kafeden çıkarak Fevzipaşa’da Mahallesi’nde hemzemin geçide yönelen Batuhan Kolsuz’un kovalandığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan olay öncesinde İlknur G.’nin bir arkadaşına mesaj göndererek, 'Burada bu gece biri ölecek' dediği ortaya çıktı.

'5 KİŞİ SALDIRDI'

'Oğlum 5 kişi tarafından kovalandıktan sonra öldürüldü' diyen anne Emine Kolsuz, kavga için arkadaşlarını topladığını öne sürdüğü Alperen K. ve serbest bırakılanların tekrar tutuklanmasını istedi. Kolsuz,

'Benim oğlum burada yatıyor, suçlular dışarıda geziyor. Suçlu dışarıda askere bile gitti. Mahkemede tahliye edildikten sonra ailesi alkışladı. Benim çocuğum 8 yerinden bıçaklandı. Bu olayı bir kişi mi yaptı? Oğlumun arkasından 5 kişi kovalayıp tekme sallıyor. 5’i birden peşinden koşup saldırıyorlar. Görüntüler de var, ellerinden kurtulmak için kaçıyor. Kovalayıp çocuğumu öldürüyorlar. 8 bıçak darbesini bir kişi nasıl vurdu? Oğlumun tek suçu olay yerine gitmekti' dedi.

'ÖLÜM KORKUSU YAŞIYORDU'

Anne Kolsuz, 'Batuhan hayat dolu, sevecen, herkese yardım etmek için çabalayan bir çocuktu. Depremi yaşadıktan sonra ölüm korkusu oluşmuştu, panik atak tedavisi görüyordu. Deprem korkusuyla 1 yıl arabada yattı. Kimseyi incitmezdi, iyi niyetliydi, herkese yardım ederdi. Kimseyi kırmazdı. Hayali iş yerimizi büyütmekti. Olaydan önce kendine tıraş makinesi almıştı, arabasına takmak için ses sistemi almıştı. Olaydan 2 gün önce yemek için abur cubur almıştı. Onların paketini bile açamadım, öylece duruyor. 5’inin de tutuklanmasını istiyorum. Organize eden ve herkesi oraya toplayan kişi dışarıda serbest geziyor. Oğlumun kanı yerde kalmasın. Suçlular dışarıda serbest gezmesin' şeklinde konuştu.

Kolsuz, son olarak 'Biz sadece Batuhan’ın kanının yerde kalmamasını ve 5 kişinin gereken cezayı almasını istiyoruz' diye konuştu.