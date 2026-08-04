Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren 8 aylık hamile kadının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Olayın ardından gözaltına alınan eşi, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" ve "intihara yönlendirme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BALKONUNDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Olay, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu 35 yaşındaki Ekram Hassan, yaşadığı apartmanın 4'üncü katındaki balkonundan düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 8 aylık hamile kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sırasında evde bulunan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen 37 yaşındaki eşi Ferdi S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayın duyulmasının ardından mahallede kısa süreli gerginlik yaşanırken, yardım için bölgeye gelen şüphelinin ağabeyi de çevredeki bazı kişiler tarafından darbedildi.

EVDE GENİŞ ÇAPLI İNCELEME YAPILDI

Olay Yeri İnceleme ekipleri evde ve çevresinde uzun süre delil çalışması yürüttü. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından genç kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ferdi S., çıkarıldığı mahkeme tarafından "kasten öldürme" ve "intihara yönlendirme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.