Gazeteci Furkan Karabay’ın X hesabı (@frknkarabay), 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi uyarınca “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engellendi. Karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) bildirimi üzerine X tarafından uygulanarak hesap Türkiye’den görünmez kılındı.

8 AYDA 3. KEZ

Furkan Karabay, 15 Mayıs 2025’te gözaltına alınarak tutuklanmış, 201 gün cezaevinde kaldıktan sonra 2 Aralık 2025’te tahliye edilmişti. Bu süreçte ve sonrasında Karabay’ın X hesaplarına birden fazla kez erişim engeli getirildiği, bugün uygulanan kararla birlikte aynı hesaba yaklaşık 8 ay içinde üçüncü kez engelleme uygulandığı bildirildi.

'HUKUK YOLLARINA BAŞVURACAĞIZ'

Karabay’ın avukatı Enes Ermaner, “Bu uygulamalar, basın ve ifade özgürlüğü açısından ağır ve sistematik bir ihlal niteliği taşımaktadır. 5651 sayılı Kanun’un savcılıklar ve mahkemeler eliyle keyfi ve ölçüsüz biçimde uygulanmasına derhal son verilmelidir. İlgili kararın tarafımıza tebliğini takiben, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil olmak üzere tüm hukuk yollarına başvurulacak; bu hukuka aykırı uygulamaların yargı pratiği hâline gelmesine karşı mücadelemiz sürdürülecektir” ifadelerini kullandı.