Kaynak: İHA

Karabük’te Karabük Kalkınma ve Dayanışma Derneği (KAR-DER) öncülüğünde düzenlenen 8. Aladağ Şenlikleri, binlerce insanın katılımıyla gerçekleştirildi. Şenlikte Ayna ve Mahmut Tuncer, seslendirdikleri şarkılarla binlerce kişiyi coşturdu.

Aladağ Mesire Alanı’nda düzenlenen 8. Aladağ Şenlikleri’nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, KAR-DER yönetimiyle Aladağ şenliklerine güreş müsabakalarını da eklemek için karar aldıklarını belirtti. Şahin, "İlk defa bugün burada Aladağ şenliklerinde karakucak güreşleri yapılacak. Bunun bir defalık olmamasını temenni etmiyoruz. Bunun artık Karabük ve Aladağ için marka olmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ise şenlik için belediye olarak gereken tüm katkıyı sağladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından program geleneksel Aladağ Karakucak Güreşleri ile devam etti. Rakiplerini yenen Mehmet Ali Şahin’in torunu ve Cem Şahin’in oğlu Mehmet Furkan Şahin başpehlivan oldu. Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Etkinliklerin müzik bölümünde ilk olarak rock müziğinin sevilen gruplarından Ayna sahne aldı. Grup, seslendirdiği sevilen eserleri ile vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Daha sonra sahneye çıkan sanatçı Mahmut Tuncer ise seslendirdiği türkü ve hareketli eserlerle şenlik alanını dolduran binlerce kişiyi coşturdu. Konserlerin ardından program sona erdi.