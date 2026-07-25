Kaynak: DHA

Şavşat ilçesinde, kültür, sanat ve dayanışmayı buluşturmak amacıyla organize edilen 33'üncü Uluslararası Şavşat Sahara Festivali başladı. Festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kortej yürüyüşüyle başlayan festivalin ilk gününde, halk oyunları ekiplerinin performansları ve sahne alan sanatçıların konserleri izleyenlerin beğenisini topladı. 7'den 70'e çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi. 3 gün boyunca çeşitli organizasyonlarla devam edecek olan festival, Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirleri de ilçede buluşturacak.

'BU FESTİVAL KÜLTÜRÜMÜZÜ, BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ YAŞATAN ÖNEMLİ BİR BULUŞMADIR'

Festivalin açılışında konuşan Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, hedeflerinin organizasyonu daha da büyütmek olduğunu belirterek, "Amacımız bu festivali bir hafta sürecek şekilde gerçekleştirmek. Gurbette yaşayan hemşehrilerimizi Şavşat’ta bir araya getirerek kaynaşmalarını sağlamak ve ilçelerine sahip çıkmalarını istiyoruz. Bu festival sadece bir eğlence değil; kültürümüzü, birlik ve beraberliğimizi yaşatan önemli bir buluşmadır" dedi.