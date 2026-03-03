79 kilo veren Maria sırrını açıkladı: 'Meğer kendimi aç bırakarak hata yapmışım'

Maria Kirkeland için kilo verme süreci, yıllarca süren başarısız diyetler ve başa dönülen bir döngüden ibaretti. Ta ki meselenin sadece rakamlar değil, zihin yapısı olduğunu anlayana dek. Kendi bedenini ve alışkanlıklarını keşfetmesiyle başlayan bu değişim, ona 79 kilo verdirerek bambaşka bir yaşamın kapısını araladı. Peki, bu devasa dönüşümün arkasındaki gerçek sır neydi?