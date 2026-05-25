Dünyanın en prestijli sinema organizasyonlarından biri olan 79. Cannes Film Festivali, bu yıl sadece ödül alan yapımlarıyla değil, sinemacıların insan hakları, özgürlük, barış ve dayanışma vurgusu yapan güçlü mesajlarıyla da tarihe geçti. Gerçeklerin manipüle edildiği, otoriter figürlerin yükseldiği ve toplumsal kutuplaşmanın derinleştiği modern dünyada, sanatın üstlendiği 'toplumsal sorumluluk' festivalin ana teması haline geldi. Güney Koreli usta sinemacı Park Chan-wook başkanlığındaki çok kültürlü jüri, estetik başarıyı toplumsal bilinçle harmanlayan filmleri öne çıkararak sinema dünyasının uzun süredir özlediği adil ve anlamlı bir karara imza attı.

MUNGİU VE ‘FJORD’ FİLMİ GECEYE DAMGA VURDU

Festivalin en büyük ödülü olan Altın Palmiye, "Fjord" filmiyle büyük beğeni toplayan Rumen yönetmen Cristian Mungiu’nun oldu. Bu zaferle birlikte kariyerinde ikinci kez bu büyük ödülü kucaklayan Mungiu, sadece ana yarışmada değil, sinema eleştirmenleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından verilen prestijli yan ödüllerin de (Vatandaşlık Ödülü, Kiliseler Birliği Ödülü ve FIPRESCI Ödülü) tamamını toplayarak nadir görülen bir başarıya ulaştı.

Kendi değerlerini sorgulayan izleyicilerde derin izler bırakan yapımı hakkında konuşan deneyimli yönetmen, ödül töreninde toplumsal barışa dikkat çekti. Mungiu sahnede şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımıza bıraktıklarımızdan pek gurur duymuyorum. Onlardan bir değişiklik yapmalarını istemeden önce, kendimizin küçük bir değişiklik yapmasının önemli olduğuna inanıyorum. Evet, işe kendimizden başlamalıyız... Parçalanmış, radikalleşmiş toplumlarda yaşanan acı gerçeklerle karşı karşıya gelen bir yönetmenin, hoşgörü, kapsayıcılık ve empati mesajı veren filmler gerçekleştirmesi bana göre daha doğrudur...”



PODYUMDA SAVAŞ KARŞITI VE ÖZGÜRLÜKÇÜ SESLER YÜKSELDİ

Festivalde ikincilik anlamına gelen Büyük Ödül (Grand Prix), "Minotaur" filmiyle Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev’e gitti. Zvyagintsev, teşekkür konuşmasında doğrudan isim vermeden Rusya lideri Putin’e göndermede bulunarak Ukrayna’da barışın bir an önce tesis edilmesi çağrısını yaptı.

Gecede sadece Rusya-Ukrayna savaşı değil, Orta Doğu'daki trajediler de unutulmadı. Lübnan’daki savaş ortamına karşı güçlü tepkiler dile getirilirken, Kanadalı genç deha Xavier Dolan sahneden ünlü Filistinli şair Mahmud Derviş’in dizelerini okuyarak salonda duygusal anlar yaşattı. Ödül alan tüm yönetmenler, ortak bir dille hoşgörü, farklılıklara saygı, faşizme karşı direnç ve küresel dayanışma mesajları verdi.

KARAMSARLIĞA KARŞI HÜMANİZM ARAYIŞI

Cannes Film Festivali'nden ödülle dönen yapımların en kısa sürede Türkiye'deki sinemaseverlerle buluşması en büyük temenni. Bu filmler, estetik bir haz sunmanın ötesinde, izleyiciyi ön yargılarından arınmaya, 'öteki' olanı anlamaya ve empati kurmaya davet ediyor. Sanatın bu birleştirici gücünü 'gerçek dışı birer safsata' olarak nitelendirip insanlıktan umudu kesme eğilimine (mizantropi) kapılmak yerine, Remarque’ın "İnsanları seveceksin" felsefesine sıkı sıkıya sarılmak bugün her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor.

Festivalin son günlerinde yaşanan anlamlı bir detay ise sinema tarihindeki hüzünlü bir bağı hatırlattı. Bir Alman eleştirmen, yıllar önce Cannes'da bir otel odasında yaşamına son veren yazar Klaus Mann’ın mezarını ziyaret etti. İlginç bir tesadüfle, Pawel Pawlikowski’nin festivalde yarışan "Fatherland" filminin açılış sekanslarında da Klaus Mann’ın Cannes’daki o trajik son gününün izleri beyaz perdeye taşınmıştı.