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Kaynak: AA / DHA / İHA

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması, bir vatandaşın savcılığa yaptığı başvuruyla başladı.

İddiaya göre mağdur, sosyal medyada karşısına çıkan yatırım ilanına tıklayarak şüphelilerle iletişime geçti. Yönlendirme sonrasında telefonuna sahte bir mobil uygulama indiren vatandaş, uygulamada yatırımının yüksek kazanç sağladığını düşünerek farklı tarihlerde toplam 7 milyon 811 bin 806 TL'yi şüphelilerin hesaplarına gönderdi.

Biriken parasını çekmek istediğinde ise herhangi bir muhatap bulamayan mağdur, dolandırıldığını anlayınca savcılığa suç duyurusunda bulundu.

POLİS PARAVAN ŞİRKETLERİ TEK TEK TESPİT ETTİ

Şikayetin ardından Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı teknik ve fiziki takip başlattı.

Yapılan incelemelerde mağdurun para gönderdiği şirketlerin hiçbirinde sigortalı çalışan bulunmadığı, bu şirketlerin yalnızca dolandırıcılık faaliyetleri amacıyla kurulduğu değerlendirilen paravan şirketler olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında 23 farklı paravan şirket ile bağlantılı 40 şüpheli mercek altına alındı.

860 MİLYON TL'LİK ŞÜPHELİ PARA TRAFİĞİ BELİRLENDİ

Ekipler tarafından yaklaşık 186 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü detaylı şekilde incelendi.

Yapılan analizlerde şüphelilere ait banka hesapları ve paravan şirketler üzerinden yaklaşık 860 milyon TL tutarında şüpheli işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturmanın ardından Balıkesir merkezli olmak üzere 11 ilde belirlenen adreslere 23 Haziran'da eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında 44 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

12 KİŞİ TUTUKLANDI, 7 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Şüphelilerden 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.