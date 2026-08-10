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Kaynak: Haber Merkezi

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdikleri denetimler sırasında Hüseyin Kahya Parkı'nda dilencilik yaptığı belirlenen 77 yaşındaki A.E.'yi zabıta müdürlüğüne götürdü.

Burada yapılan üst aramasında kadının üzerinden toplam 25 bin 190 lira çıktı. Sayımı yapılan para tutanakla kayıt altına alınırken, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi kapsamında A.E.'ye 1.764 lira idari para cezası uygulandı.

İŞLEMLERİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Zabıta ekiplerindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılan A.E.'nin, el konulan parasının ardından zabıta ekiplerinden "Araba parası verin o zaman" diyerek yol parası istediği öğrenildi.

"YÜKLÜ MİKTARDA PARAYLA KARŞILAŞIYORUZ"

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürü İbrahim Gencer, denetimlerde zaman zaman dilencilerin üzerinde yüklü miktarda para bulunduğunu belirterek, dilencilik yapan kişilerin zabıta müdürlüğüne götürüldüğünü, üzerlerindeki paraların kayıt altına alındığını ve yasal işlemlerin ardından serbest bırakıldıklarını söyledi.

Vatandaşlara da dilencilere para vermemeleri çağrısında bulunan Gencer, manevi duyguların istismar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

EL KONULAN PARA KAMUYA AKTARILIYOR

Zabıta Komiseri Orhan Çetinkaya ise ihbar üzerine parka giden ekiplerin A.E.'yi dilencilik yaparken tespit ettiğini belirterek, el konulan 25 bin 190 liranın tutanak altına alındığını ve yasal prosedür gereği kamuya aktarıldığını söyledi.