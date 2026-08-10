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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kırıkkale'de zabıta ekiplerinin dilenciliğe yönelik denetimleri sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden kişilere yönelik çalışmalarını sürdürürken, 77 yaşındaki A.E.'yi dilencilik yaparken yakaladı.

ÜZERİNDEN 25 BİN 190 LİRA ÇIKTI

Denetim kapsamında ekipler, Yenidoğan Mahallesi'ndeki Hüseyin Kahya Parkı çevresinde dilencilik yaptığı belirlenen A.E.'yi yakalayarak Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü.

Burada yapılan aramada şahsın üzerinden 25 bin 190 lira çıktı.

Ele geçirilen paraya, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

KABAHATLER KANUNU KAPSAMINDA İŞLEM YAPILDI

Olayın ardından A.E. hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı.

Kırıkkale Belediyesi yetkilileri, vatandaşları dilencilere karşı duyarlı olmaya çağırdı.

Yetkililer, benzer denetimlerin kent genelinde sürdürüleceğini bildirdi.