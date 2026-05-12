6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, Dulkadiroğlu ilçesinde 77 kişinin yaşamını yitirdiği Hünkar Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı. Binanın müteahhidi Osman Kala, 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık H.G. ile müşteki ve sanık avukatları katıldı. Başka bir dosyadan tutuklu bulunan Osman Kala ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla cezaevinden bağlandı. Diğer sanıklar ise duruşmada yer almadı.

Duruşmada iddia makamı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. Son sözü sorulan Osman Kala, önceki savunmalarını yineleyerek suçlamaları kabul etmediğini ve beraatini talep etti.

Tutuksuz sanık H.G. de bilirkişi raporunda kusursuz bulunduğunu savunarak beraatini istedi. Sanık avukatları da mütalaaya katılmadıklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, Osman Kala’yı “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına mahkum etti.

Heyet ayrıca tutuksuz sanık H.G.’nin beraatine karar verirken, birleşen dosyada yargılanan kamu görevlileri F.D., H.Ç. ve Z.A.Ş. hakkında da beraat hükmü verdi.

“KARARIN ADALETLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ”

Duruşmanın ardından açıklama yapan müşteki Özlem Başçı, depremde anne ve babasını kaybettiğini belirterek kamu görevlilerinin ceza almamasına tepki gösterdi.

Başçı, “Burada sadece müteahhide ceza verildi. Verilen cezanın da yeterli olduğunu düşünmüyorum. Statik proje müellifi de suçludur. Kararın adaletli olduğuna inanmıyoruz, itiraz edeceğiz” dedi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Deliklitaş Caddesi’nde bulunan Hünkar Apartmanı’nın yıkılması sonucu 77 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 5 sanık hakkında dava açıldığı belirtilmişti.