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Kaynak: AA / DHA / İHA

Diyarbakır’da 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Serin-2 Apartmanı’na ilişkin davada yeni bilirkişi raporu hazırlandı.

77 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı binaya ilişkin tutuksuz 4 sanığın yargılandığı Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi doğrultusunda Ankara ve Orta Doğu Teknik üniversitelerinden oluşturulan 4 kişilik heyet tarafından hazırlanan rapor dava dosyasına girdi.

Raporda binanın sorumluluk durumu ve beton kalitesine ilişkin tespitlerin yanı sıra, binanın altında bulunan iş yerlerinde kolon kesilip kesilmediğine ilişkin görsellere de yer verildi.

BETON KALİTESİ CİDDİ ÖLÇÜDE YETERSİZ BULUNDU

Bilirkişi raporunda, binada kullanılan betonun kalitesinin ciddi ölçüde yetersiz olduğu belirtildi. Bu durumun binanın deprem sırasında ağır hasar görmesine ve yıkılmasına önemli ölçüde neden olduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca statik projede öngörülen donatı detaylarına uyulmadığı, etriye aralıkları ve kanca detaylarının yürürlükteki yönetmelik hükümlerine aykırı uygulandığı ifade edildi. Taşıyıcı elemanlarda da ciddi ölçüde düşük kaliteli beton kullanıldığı belirtildi.

“KOLONUN KESİLMESİ DEPREM DİRENCİNİ AZALTTI”

Rapordaki en dikkat çekici tespitlerden biri ise binanın taşıyıcı sistemine ait bir kolonun sonradan kesildiğine ilişkin oldu. Bilirkişi heyeti, dosya kapsamındaki bulgulardan bir kolonun sonradan kesildiğinin açıkça anlaşıldığını değerlendirdi.

Raporda, taşıyıcı bir kolonun kesilmesinin yapının dikey ve yatay yük taşıma kapasitesini azalttığı, taşıyıcı sistemin yük aktarım düzenini değiştirdiği ve özellikle deprem etkileri altında komşu taşıyıcı elemanlarda ilave zorlanmalara neden olduğu belirtildi.

Kolonun kesilmesini gerçekleştiren, yaptıran veya bu işleme karar veren kişi ya da kişilerin, binanın deprem direncinin azalmasına doğrudan katkıda bulunmaları nedeniyle önemli düzeyde teknik sorumluluk taşıdığı değerlendirildi.

EN YÜKSEK TEKNİK SORUMLULUK KİMLERDE?

Raporda, binanın yıkılmasına ilişkin en yüksek teknik sorumluluğun yapım ve uygulama aşamasındaki ağır malzeme ve donatı kusurlarından sorumlu fenni mesul, sürveyan, şantiye şefi ve bina müteahhidine ait olduğu belirtildi.

Kolonun kesilmesinden sorumlu kişi veya kişilerin ise ikinci derecede ancak önemli bir teknik sorumluluk taşıdığı değerlendirildi.

Statik proje müellifi ile projenin teknik yönden incelenmesi ve onaylanmasında görevli kişi veya mercilerin daha sınırlı ve ikincil düzeyde teknik sorumluluk taşıdığı kaydedildi.

Bilirkişi heyeti, binanın yıkılmasının tek bir kusur veya ihmalden kaynaklanmadığı kanaatine vardı. Raporda, uygulama, taşıyıcı sistem ve sonradan yapılan müdahalelerin binanın deprem direncini azalttığı ve meydana gelen sonuca katkıda bulunduğu belirtildi.

“RAPOR TÜM İDDİALARIMIZI İSPATLIYOR”

Dava dosyasında mağdurların avukatlığını yapan Hüseyin Kıratlı, raporun kolon kesme iddialarını teyit edecek nitelikte olduğunu söyledi. Depremde anne ve babasını kaybeden Kıratlı, enkaz çalışmalarından bu yana binadaki iş yerlerinde kolon kesildiği iddiasında bulunduklarını belirtti.

Kıratlı, “Gelen rapor tüm iddialarımızı ispatlıyor. Bu raporun yargılamayı etkileyeceğine inanıyoruz. Dolayısıyla bu rapor iddialarımızı ispat ettiği için dosyanın seyri değişecek ve maddi gerçeğin ortaya çıkacağı düşüncesindeyiz” dedi.

Hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirten Kıratlı, etkin denetim ve kontrol yapılmasının önemine dikkat çekti.

SANIKLAR İÇİN 22 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, tutuksuz sanıklardan binanın müteahhidi Hüseyin B, statik proje müellifi Cihan U, statik betonarme projesine onay veren Nasir Ç. ve bina fenni mesulü Ekrem B. hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Serin-2 Apartmanı’nın depremde yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında daha önce Fırat Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü akademisyenlerinden oluşan heyetler tarafından 3 ayrı bilirkişi raporu hazırlanmıştı.