Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Adem Bona’nın kadrosunda yer aldığı Philadelphia 76ers, deplasmanda Sacramento Kings’i 139-118 mağlup etti.

Golden 1 Center’da oynanan mücadelede Adem Bona, 8 sayı ve 10 ribauntluk katkı sağladı.

Sezondaki 38. galibiyetine ulaşan 76ers’ta, çaylak oyuncu VJ Edgecombe kariyerinin en iyi performansını sergiledi. 38 sayı ve 11 asist üreten genç isim, çift haneli istatistiklerle oynayarak karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.

Justin Edwards 32, Quentin Grimes ise 27 sayıyla galibiyete katkı sundu. Andre Drummond da 13 sayı ve 11 ribauntla çift hanelere ulaştı.

Bu sezon 53. yenilgisini alan Sacramento ekibinde Maxime Raynaud 30, Daeqwon Plowden 20 ve DeMar DeRozan 13 sayıyla oynadı.