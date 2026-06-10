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Para Medya haberine göre; Borsa İstanbul’un 2024 yılında en çok dikkat çeken ve beklenen halka arzlarından biri olan Koton Mağazacılık (KOTON), borsaya adım attığı günden bu yana geçen 766 günlük süreçte yatırımcısına ağır bir tablo sundu.

YARI YARIYA DEĞER KAYBI

3 Mayıs 2024 tarihinde pay başına 30,50 TL bedelle talep toplayarak yatırımcıyla buluşan KOTON hisseleri, 8 Haziran 2026 Pazartesi günkü işlemleri 14,86 TL seviyesinden tamamladı. Halka arz tarihinden bu yana fiyatlama anlamında yüzü gülmeyen yatırımcılar, mevcut tabloya göre yüzde 51,28 oranında ciddi bir değer kaybıyla karşı karşıya kaldı.

100 BİN LİRALIK YATIRIM 48 BİN LİRAYA ERİDİ

Meydana gelen zararın boyutu, portföy yansımalarında çok daha çarpıcı bir şekilde gün yüzüne çıkıyor. Halka arz döneminde sisteme dahil olup Koton hisselerine 100 bin TL’lik yatırım yapan bir kişinin bugünkü bakiye değeri yaklaşık 48 bin 700 TL seviyelerine kadar gerilemiş durumda.

Aradan geçen iki yılı aşkın sürenin ardından yatırımcının hanesine yazan net zarar ise ortalama 51 bin 300 TL'ye ulaşarak, Borsa İstanbul'da uzun vadeli bekleyişin en tartışmalı örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.