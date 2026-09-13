Kaynak: İHA

Balık tutmayı ticari bir kaygı ya da beslenme amacıyla yapmadığını belirten emektar balıkçı, bu etkinliği tamamen bir hobi ve yaşam tarzı olarak benimsediğini ifade ediyor. Kapalı alanlar ve kahvehaneler yerine gün boyu açık havada vakit geçiren Yönlü, bu sayede hem formunu koruyor hem de şehir hayatının getirdiği stresten uzak kalıyor.

YAKALADIĞI BALIKLARI ZARAR VERMEDEN SUYA BIRAKIYOR

Su kenarındaki serüveninin henüz 6 yaşındayken başladığını dile getiren Yönlü, aradan geçen 70 yıla rağmen bu tutkusundan vazgeçmediğini belirtti. Tuttuğu balıkları tüketme ya da satma gayesinin olmadığını vurgulayan doğasever, amacının sadece zamanı kaliteli değerlendirmek olduğunu aktardı. Beton binalardan ve gürültüden uzaklaşarak doğada huzur bulduğunu söyleyen Yönlü, temiz havanın sağlığına da olumlu katkı sunduğunu ifade etti.