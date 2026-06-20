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Kaynak: İHA

Mezun olan 76 yaşındaki Saadet Söyleyici Yasa, sınıf arkadaşlarıyla kep attı.

Üniversiteden yapılan açıklamada; Güzel Sanatlar Fakültesinin bu yılki mezuniyet töreninde, yaşam boyu öğrenmenin örneklerinden Yasa da diplomasını aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yasa, lise eğitimini resim bölümünde tamamladıktan sonra sanatla bağını hiç koparmadığını ifade etti.

Seramik sanatına ilgisinin zamanla arttığını belirten Yasa, özellikle "Anadolu kadınları" temalı figüratif çalışmalardan etkilendiğini ve bu ilginin kendisini yeniden eğitim almaya yönlendirdiğini söyledi.

Yasa, öğrenme sürecinde zorlanmadığını ve en büyük motivasyonunun seramik yapmayı öğrenme isteği olduğunu açıkladı.

Üniversite sürecinde ailesinin desteğini hiç eksik etmediğini anlatan Yasa, özellikle eşinin kendisine büyük destek verdiğini ifade etti.