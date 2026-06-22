Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütüldü. Çalışmalara 2 bin 889 ekip ve 5 bin 455 personel katıldı. Ayrıca 25 hava aracı ile 53 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

Operasyonlarda 1 ton 707 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 156 bin 215 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1926 şüpheliden 976'sı tutuklanırken, 376 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

76 ilde dev uyuşturucu operasyonu - Resim : 1