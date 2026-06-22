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Kaynak: AA

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütüldü. Çalışmalara 2 bin 889 ekip ve 5 bin 455 personel katıldı. Ayrıca 25 hava aracı ile 53 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

Operasyonlarda 1 ton 707 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 156 bin 215 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1926 şüpheliden 976'sı tutuklanırken, 376 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.