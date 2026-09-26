755 kilometre menzil sunuyor: Sadece 12 dakikada şarj oluyor

Volkswagen'in Çin'deki elektrikli araç iştiraki Volkswagen Anhui, yeni amiral gemisi E-segmenti coupe modelini Çin pazarında resmi olarak ön satışa sundu.

Yaklaşık 29 bin 400 dolar, yani yaklaşık 1 milyon 438 bin TL başlangıç fiyatıyla ön satışa çıkan otomobil; menzili, hızlı şarj teknolojisi ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çekiyor.