Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv 755 kilometre menzil sunuyor: Sadece 12 dakikada şarj oluyor

755 kilometre menzil sunuyor: Sadece 12 dakikada şarj oluyor

Elektrikli otomobil pazarında dikkat çeken yeni bir model ön satışa çıktı. 755 kilometreye varan menzil sunan araç, ultra hızlı şarj teknolojisi sayesinde bataryasını 12 ila 15 dakika gibi kısa bir sürede doldurabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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755 kilometre menzil sunuyor: Sadece 12 dakikada şarj oluyor - Resim: 1

Volkswagen'in Çin'deki elektrikli araç iştiraki Volkswagen Anhui, yeni amiral gemisi E-segmenti coupe modelini Çin pazarında resmi olarak ön satışa sundu.
Yaklaşık 29 bin 400 dolar, yani yaklaşık 1 milyon 438 bin TL başlangıç fiyatıyla ön satışa çıkan otomobil; menzili, hızlı şarj teknolojisi ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çekiyor.

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XPENG ORTAKLIĞIYLA GELİŞTİRİLDİ

Çin'e özel altın logolu "Unyx" serisinin en üstünde konumlandırılan otomobil, XPeng ortaklığıyla geliştirilen altyapıyı kullanıyor.

İlk kez Pekin Otomobil Fuarı'nda sergilenen tam elektrikli modelin teslimatlarının ekim ayının sonunda başlaması planlanıyor.

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YAPAY ZEKA DESTEĞİ DE BULUNUYOR

Uzunluğu 5 metreyi aşan otomobil, akıcı coupe siluetiyle öne çıkıyor. Araçta gece sürüşlerinde yola "ışık halısı" ve genişlik çizgileri yansıtabilen yüksek çözünürlüklü DLP matriks farlar bulunuyor.

Dış tasarımı 21 inçlik sportif jantlar ve Brembo fren kaliperleri tamamlıyor.

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İç mekanda ise 85 inçlik artırılmış gerçeklik destekli baş üstü göstergesi (HUD), yapay zeka asistanlı multimedya sistemi ve spor koltuklar yer alıyor.

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12 İLA 15 DAKİKADA ŞARJ OLUYOR

Otomobilin en dikkat çekici özelliklerinden biri şarj süresi oldu. 5C ultra hızlı şarj desteğine sahip araç, bataryasını 12 ila 15 dakika gibi kısa bir sürede doldurabiliyor.

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Modelde ayrıca Continental imzalı çift odalı havalı süspansiyon sistemi bulunuyor.

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755 KİLOMETREYE KADAR MENZİL

308 beygir güç üreten tek motorlu ve arkadan itişli versiyon, 755 kilometreye kadar menzil sunuyor.

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Çift motorlu ve dört çeker versiyonun menzil değeri ise 705 kilometre olarak açıklandı.

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MERAK EDİLEN MODEL BELLİ OLDU

Tüm bu özelliklerle ön satışa sunulan otomobil, Volkswagen Anhui tarafından geliştirilen ID. Unyx 09.

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Markanın Çin'e özel Unyx serisinin amiral gemisi konumundaki ID. Unyx 09'un teslimatlarına ekim ayının sonunda başlanması planlanıyor.

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