İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına ve sokak satıcılarına yönelik son dönemin en kapsamlı operasyonlarından birine imza attı. Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yürütülen ve 75 ili kapsayan operasyonlarda, uyuşturucu rotalarına ağır bir darbe indirildi.

HAVADAN VE KARADAN ABLUKA: 5 BİN PERSONEL SAHADAYDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 10 gün boyunca devam eden operasyonlarda emniyet güçleri adeta seferberlik ilan etti.

TONLARCA UYUŞTURUCU VE MİLYONLARCA HAP ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik ekiplerinin yaptığı baskınlarda ele geçirilen maddelerin miktarı, tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Operasyonlar kapsamında 767 kilogram uyuşturucu madde, 3 milyon 340 bin 726 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

YÜZLERCE ZEHİR TACİRİ DEMİR PARMAKLIKLAR ARDINDA

Operasyonlar sonucunda toplam 1.319 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 638’i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 174’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucuyla mücadelenin azim ve kararlılıkla, "sıfır tolerans" ilkesiyle devam edeceğinin altını çizdi.