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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının eş güdümünde son iki haftada içlerinde Bilecik’in de bulunduğu 75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlara 2 bin 442 ekip, 6 bin 105 personel, 22 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Operasyonlarda 1 ton 447 kilogram 873 gram uyuşturucu madde ile 418 bin 273 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 1.628 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 846'sı tutuklandı. Şüphelilerden 290'ı hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gençlerin geleceğini, ailelerin huzurunu ve toplumun güvenliğini tehdit eden uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada, operasyonlarda görev alan polis ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve emeği geçen tüm personele teşekkür edildi.