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Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) aralarında Jack Reed, Kirsten Gillibrand ve Angela Alsobrooks’un da yer aldığı 25 Demokrat senatör, İran’ın Hürmüzgan eyaletindeki bir ilkokula düzenlenen kanlı saldırıyla ilgili harekete geçti. Senatörler; ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper’a ortak bir mektup göndererek, Pentagon’un konuyla ilgili yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarının ivedilikle açıklanmasını istedi.

"SORUŞTURMA RAPORU KONGRE VE KAMUOYUNDAN GİZLENİYOR"

Gönderilen mektupta, 175 kişinin hayatını kaybettiği facianın üzerinden dört aydan uzun bir süre geçtiği hatırlatıldı. Soruşturma sürecinin nisan ayında tamamlanarak sunulduğu yönündeki bilgilere rağmen, hazırlanan raporun ve elde edilen bulguların henüz Kongre üyeleri ile ABD halkıyla paylaşılmadığına dikkat çekildi.

Senatörler, Savunma Bakanlığı’nın ilgili soruşturma raporunu sansürsüz ve eksiksiz bir şekilde derhal Kongre’ye iletmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, benzer bir trajedinin bir daha yaşanmaması adına somut bir önlem planının ortaya konulması gerektiği ifade edildi.

"HESAP VERME VE SİVİLLERİ KORUMA SORUMLULUĞU VAR"

Mektupta, Amerikan ordusunun askeri operasyonlarda sivillerin zarar görmesini engelleme konusunda hem yasal hem de ahlaki bir sorumluluk taşıdığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bir ABD saldırısı sivilleri öldürdüğünde, Bakanlık Kongre'ye, ABD halkına ve mağdurların ailelerine ne yaşandığına dair açık bir hesap verme ve gelecekteki başarısızlıkları önlemek için güvenilir bir plan borçludur."

HÜRMÜZGAN'DAKİ İLKOKUL SALDIRISINDA NE OLMUŞTU?

İran devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, 28 Şubat tarihinde ABD ve İsrail güçlerinin Hürmüzgan eyaletinin Minab kentinde yer alan Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na bir saldırı gerçekleştirdiği duyurulmuştu. Büyük yankı uyandıran bu saldırıda, büyük bir çoğunluğu çocuklardan oluşan 175 kişi yaşamını yitirmişti.