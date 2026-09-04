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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valiliği, 11-12-13 Eylül tarihlerinde Söğüt’te gerçekleştirilecek 745. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne tüm vatandaşları davet etti. Üç gün sürecek şenliklerde anma programlarından geleneksel sporlara, halk oyunlarından konserlere kadar çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

Bilecik Valiliği tarafından yapılan davette, “Ertuğrul Gazi’nin aziz hatırasını yâd etmek, asırlardır yaşatılan Yörük kültürünü gelecek nesillere taşımak ve birlik beraberlik ruhumuzu hep birlikte yaşamak üzere Söğüt’te buluşuyoruz. 11-12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 745. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir” ifadelerine yer verildi.

İLK GÜN ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ ZİYARETİYLE BAŞLAYACAK

Şenliklerin 11 Eylül Cuma günkü programı saat 11.00’de tören alanında başlayacak. Ertuğrul Gazi Türbesi ziyareti, Türk büyüklerinin anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından halk oyunları gösterisi gerçekleştirilecek ve şifalı pilav için kurban kesilecek.

Saat 12.15’te Ertuğrul Gazi Camii Tören Alanı’nda Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali gerçekleştirilecek. Saat 13.00’te cuma namazı kılınacak.

Program saat 15.45’te Dar-ül Eytam’da sergi açılışı, saat 16.00’da tarih sohbetiyle devam edecek. Saat 20.00’de ise Çelebi Sultan Mehmet Camii’nde Ertuğrul Gazi ve Türk büyükleri adına Mevlid-i Şerif okunacak ve Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek.

CUMARTESİ GÜNÜ BURAY KONSERİ VE HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ

12 Eylül Cumartesi günü etkinlikler saat 10.00’da Hükümet Konağı önünde Yörüklerin karşılanmasıyla başlayacak. Programda protokol konuşmaları, halk oyunları ve Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği gösterisi yer alacak. Ardından Ertuğrul Gazi Türbesi’ne yürüyüş ve ziyaret gerçekleştirilecek.

Saat 13.30’da tören alanında karakucak güreşleri yapılacak. Saat 15.30-17.00 arasında Söğüt Cirit Sahası’nda cirit müsabakaları, atlı okçuluk ve geleneksel okçuluk gösterileri düzenlenecek.

Gün boyunca Sentetik Futbol Sahası Spor Etkinlik Alanı’nda mas güreşi, bilek güreşi, dart ve çocuk oyun parkı etkinlikleri gerçekleştirilecek. Yörük Sahnesi’nde ise Yörük etkinlikleri, halk oyunları, sahne gösterileri ve âşık atışmaları yer alacak.

Akşam programında saat 20.30-21.30 arasında Jandarma Genel Komutanlığı Bando Konseri gerçekleştirilecek. Saat 21.30’da ise Buray konser verecek. Gece, 00.00-00.15 saatleri arasındaki havai fişek gösterisiyle tamamlanacak.

ŞENLİKLER 13 EYLÜL’DE SONA ERECEK

13 Eylül Pazar günü program saat 09.00-09.50 arasında Ertuğrul Gazi Türbesi ziyaretiyle başlayacak.

Saat 10.00’da tören alanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından protokol konuşmaları gerçekleştirilecek. Program folklor gösterisi, Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölüğü ve Mehteran Birliği gösterileri ile Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu eşliğindeki tören geçişiyle devam edecek.

Folklor gösterilerinin ardından şenliklerin kapanışı yapılacak ve vatandaşlara geleneksel şifalı pilav ikram edilecek.

Bilecik Valiliği, üç gün boyunca Söğüt’te gerçekleştirilecek 745. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne tüm Bileciklileri ve vatandaşları davet etti.