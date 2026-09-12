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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt ilçesinde düzenlenen 745. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nin ikinci günü, Yörük kültürünün ve geleneklerin yaşatıldığı etkinliklerle başladı.

Günün ilk programında Söğüt’e gelen Yörükler, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle karşılandı. Yörüklerin kendilerine ayrılan alanlardaki yerlerini almalarının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program protokol konuşmalarıyla devam etti.

Törende gerçekleştirilen halk oyunları gösterileri renkli görüntülere sahne olurken, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği’nin gösterisi de katılımcılardan ilgi gördü.

ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ ZİYARET EDİLDİ

Etkinlikler kapsamında Ertuğrul Gazi Türbesi de ziyaret edildi. Türbede dualar edilerek Ertuğrul Gazi’nin hatırası yâd edildi. Türbe ziyaretinin ardından şenlik programı kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Yörük ve Türkmen kültürünün gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayan 745. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri, Söğüt’te düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam ediyor.