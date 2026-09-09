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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te, 11-12-13 Eylül tarihlerinde Söğüt’te gerçekleştirilecek 745. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesinde koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında, ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda şenlikler için yürütülen hazırlıklar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda üç gün boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerin program akışı ele alınırken, organizasyonda görev alacak kurumlar arasındaki koordinasyon üzerinde duruldu.

Şenliklerin düzenli ve güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla kurumların sorumluluk alanları ve alınacak tedbirler de toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı.

Koordinasyon toplantısıyla birlikte, Söğüt’te düzenlenecek 745. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesindeki hazırlıkların son durumu değerlendirildi.