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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 11-12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 745. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesinde düzenlenen Ön Hazırlık Kurultayı'nda organizasyon süreci kapsamlı şekilde ele alındı.

Kurultaya Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile Türkiye'nin ve Türk Dünyası'nın farklı bölgelerinden gelen Yörük dernekleri, federasyonları ve konfederasyonlarının başkan ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda, bu yıl 745'incisi düzenlenecek Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler değerlendirilirken, hazırlık süreci, organizasyon planlaması ve kurumlar arasındaki koordinasyon konuları görüşüldü.

Kurultayda, Söğüt'ün tarihi ve kültürel mirasını yaşatan şenliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Eylül ayında düzenlenecek etkinliklerin, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda misafiri ağırlaması bekleniyor.