2026 yılının başlarında şirkete karşı iflas işlemlerinin başlatıldığı biliniyordu. Düsseldorf Bölge Mahkemesi'nin yaptığı kamuoyu açıklamasına göre, bunun nedeni iflas ve aşırı borçluluk olduğu belirtilmişti. Ratingen'deki Mavi Göl'deki macera parkı yeniden artık açılmayacak.

Ruhr24 sitesinde yer alan habere göre; 1952'de açılan eğlence alanı, 1930'larda kullanılmayan ve daha sonra sular altında kalan bir kireçtaşı ocağından oluşturulan Mavi Göl'ün hemen kıyısında bulunuyordu.

İÇİNDE PEK ÇOK ŞEY VARDI

Eğlence parkında macera dışında mini golf, tekne kiralama, keçi, eşek veya domuzların bulunduğu bir masal hayvanat bahçesi ve yüksek ip parkuru yer alıyordu.

Göl kıyısında yer alan ve Karl May festivallerine, daha sonra da çocuk ve aile tiyatrolarına ev sahipliği yapan komşu açık hava tiyatrosu da uzun yıllar büyük bir popülerliği vardı.

Ayrıca, eski binaların yıkımı için hazırlıklar sürüyor. Amaç, bölgeyi kademeli olarak modernize etmek ve ziyaretçiler için daha çekici hale getirmektir.