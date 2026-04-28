ABD’nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde yaşayan 74 yaşındaki Naiping Hou’nun esrarengiz şekilde ortadan kaybolması,FBI’ı harekete geçirdi. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ailesi tarafından kayıp bildirimi yapılan Hou’nun dosyası, banka hesaplarında tespit edilen olağandışı hareketlilik nedeniyle “şüpheli kayıp” kategorisine alındı.

EN SON BALIK AVLARKEN GÖRÜLDÜ

Aile üyelerinin ifadelerine göre Hou, en son Mart ayında oğluyla birlikte balık tutarken görüldü. Oğlu Wen Hou, babasının o gün oldukça keyifli olduğunu, arkadaşlarıyla vakit geçirip çok sayıda balık yakaladığını belirtti.

Ancak bu geziden birkaç hafta sonra babasından gelmeye başlayan "yorgunum, sonra ararım" gibi kısa ve alışılmadık mesajlar, aileyi şüphelendirdi. Wen Hou, bu mesajların babası tarafından değil, onu taklit eden başka biri tarafından atılmış olabileceğine inanıyor.

EV BOŞALTILDI, ARAÇLAR YOK OLDU

Durumdan şüphelenen arkadaşlarının Naiping’in evine gitmesiyle korkunç tablo ortaya çıktı. Evin içinin tamamen boşaltıldığı, duvarların yeniden boyandığı ve yaşlı adama ait araçların ortadan kaybolduğu görüldü. Yapılan incelemeler, Hou’nun mülklerinin de satılmaya çalışıldığını ortaya koydu.

BİR MİLYON DOLARLIK ALTIN ALINDI

Soruşturmayı derinleştiren Şerif Departmanı ve FBI, Naiping Hou’nun banka hesaplarından 1 milyon dolardan fazla paranın çekildiğini tespit etti. Çekilen bu paranın internet üzerinden fiziksel altın satın almak için kullanıldığı belirlendi. Müfettişler, dolandırıcıların Naiping’in telefonunu kullanarak finansal işlemleri gerçekleştirdiği ve bu süreçte yaşlı adamı impersonate (taklit) ettikleri ihtimali üzerinde duruyor.

AİLE, 250 BİN DOLAR ÖDÜL VERİYOR

Ailesi, Hou’nun bulunmasını sağlayacak bilgiler için 250 bin dolarlık büyük bir ödül koydu. Naiping’in kaçırılmış olma ihtimali en güçlü senaryo olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, olayla bağlantılı olabileceği düşünülen gümüş renkli bir Toyota Yaris model araç hakkında bilgi sahibi olanların emniyet birimlerine başvurmasını bekliyor.