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Kayseri sanayisinin simge kuruluşlarından biri olan ve 73 yıldır tekstil sektöründe faaliyet gösteren Orta Anadolu Mensucat Fabrikası’nda üretim resmen durdu. Fabrikada makinelerin durmasıyla birlikte tüm üretim faaliyetleri sona ererken, çalışan personelin de izne çıkarıldığı öğrenildi.

Türkiye'nin en köklü tekstil devleri arasında yer alan fabrikanın kapanması, sanayi dünyasında geniş yankı uyandırdı.

"ANADOLU KAPLANLARI BİRER BİRER BATIYOR"

Gelişmeyi değerlendiren İnan Mutlu, Anadolu sermayesinin ve üretim gücünün zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çekti.

Mutlu, Anadolu kaplanlarının birer birer battığını belirten Mutlu, yaşanan durumun sanayi sermayesinden finansal kâr getiren alanlara geçiş yapamamanın sancıları olduğunu ifade etti.

Kapanan sanayi tesislerinin sıradan işletmeler olmadığını vurgulayan Mutlu, kaybolan üretimin büyüklüğüne işaret etti.

Fabrikanın geçmiş başarılarına dikkat çeken Mutlu, Orta Anadolu Mensucat'ın 2011 yılında Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 161'inci sırada yer aldığını, en son 2022 verilerinde ise 453'üncü sıraya gerileyerek listede kaldığını ifade etti.