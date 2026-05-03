Olay, dün gece saat 21.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 73 yaşındaki İ.A. ile 46 yaşındaki oğlu K.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda baba İ.A., eline geçirdiği bıçakla oğluna saldırdı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ YETERSİZ KALDI

Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden ve sol bacağından ağır yaralanan K.A.’ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı; ancak talihsiz adam tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cinayet şüphelisi baba İ.A., suç aletiyle birlikte polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

"BOĞAZIMI SIKTI, CANIMI ZOR KURTARDIM"

Emniyete götürülen 73 yaşındaki İ.A.’nın ilk ifadesi, olayın perde arkasındaki dramı gözler önüne serdi. Yaşlı adamın ifadesinde, oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve bu durumun aile içinde sürekli huzursuzluk yarattığını ileri sürdü.

Kavga sırasında oğlunun kendisine saldırarak boğazını sıktığını iddia eden baba, elindeki bıçağı sadece canını kurtarmak amacıyla kullandığını iddia etti.

Olay yerinde yapılan detaylı incelemelerin ardından K.A.’nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri, mahallede ve aile içinde derin üzüntü yaratan olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasına devam ediyor.