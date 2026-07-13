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Kaynak: AA

Son iki haftaya damga vuran operasyonlarda tonlarca uyuşturucu madde ve milyonlarca hap ele geçirildi.

İşte dev operasyonun öne çıkan tüm detayları:

Tonlarca zehir ve milyonlarca hap ele geçirildi

Emniyet güçlerinin titiz saha çalışmaları ve takipleri sonucunda gerçekleştirilen operasyonlarda, zehir tacirlerine darbe vuruldu. Son iki hafta içerisinde düzenlenen baskınlarda;

985 kilogram uyuşturucu madde,

1 milyon 639 bin 239 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yetkililer, ele geçirilen maddelerin piyasaya sürülmeden engellenmesinin binlerce gencin zehirlenmesinin önüne geçtiğini vurguladı.

BİNLERCE PERSONEL, İHA'LAR VE DEDEKTÖR KÖPEKLER SAHADAYDI

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen operasyon, adeta bir gövde gösterisine dönüştü. İl Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirilen baskınlarda dev bir kadro görev yaptı. Operasyon kapsamında:

2 bin 670 ekip,

6 bin 675 personel,

17 hava aracı (İHA ve helikopterler),

34 narkotik dedektör köpeği aktif olarak rol aldı.

Hava destekli yürütülen operasyonlarda, kaçmaya çalışan şüpheliler anlık olarak tespit edilerek kıskıvrak yakalandı.

935 ZEHİR TACİRİ PARMAKLIKLAR ARDINDA

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 1780 şüphelinin adli işlemleri hızla başlatıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 935'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 224 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Gözaltındaki diğer şüphelilerin emniyetteki ifade ve yasal işlemlerinin ise hassasiyetle devam ettiği bildirildi.

"ZEHİR TACİRLERİNE ASLA FIRSAT VERMİYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin tavizsiz bir şekilde süreceği mesajı net bir dille verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz."