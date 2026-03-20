Yeniçağ Gazetesi
20 Mart 2026 Cuma
Anasayfa Gündem 7/24 nöbette bayram sevinci: Hudut Kartalları'nın duygusal anları

7/24 nöbette bayram sevinci: Hudut Kartalları'nın duygusal anları

Mardin Nusaybin'de sınırın sıfır noktasındaki Hudut Karakolu'nda Mehmetçik, Ramazan Bayramı'nı nöbette karşıladı. Eller tetikte, gözler Suriye'de. Komutanlar askerlere şeker ve kolonya ikram ederek bayram sevinci yaşattı.

Mehmet Köpüklü Derleyen: Mehmet Köpüklü
Son Güncelleme:
Nusaybin ilçesinde sınırın sıfır noktasındaki Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı’nda vatani görevini yapan Mehmetçik, Ramazan Bayramı’na elleri tetikte, gözleri Suriye sınırında. girdi.

Türkiye-Suriye sınırında bulunan Nusaybin ilçesindeki Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı’nda vatani görevini yapan askerler, 7 gün 24 saat güvenliği tesis ediyor.

Yerli ve milli silahlarla, gelişmiş termal kamera ve gece görüş dürbünleriyle sınırı 24 saat kontrol altında tutan Mehmetçik, hem gözetleme kulelerinde hem de görüntü izleme merkezinde sınır hattını kesintisiz izliyor.

Hudut hattındaki olayları dronla tespit ederek hızla bölgeye intikal ediyor.

Sınır hattı boyunca yasa dışı geçiş teşebbüslerini önlemek amacıyla belirli aralıklarla zırhlı araçlarla devriye görevi yapan askerler, her türlü kaçak geçiş ve kaçakçılığı engelliyor.

Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla görevinin başında olan Mehmetçik, Suriye sınırında kuş uçurmuyor.

Suriye sınırının sıfır noktasında elleri tetikte, gözleri sınırda görevini ifa ederken, diğer taraftan da komutanlar ve askerler, bayram sevincini yaşadı. Mehmetçiğin bayram sevincini DHA ekibi görüntüledi. Komutanlar, bayramını kutladığı askerlere şeker ve kolonya ikram etti

Kaynak: DHA
