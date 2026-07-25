Kaynak: ANKA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar geçim sıkıntısından dert yandı.

"Geçinmek değil, karnımızı doyuramıyoruz" diyen bir emekli vatandaş, "Bırak sen kendimi besleyemiyorum. Emekliyim ama aldığım ne ki? Ne alsam iki katı olmuş. Marketten geldim şimdi. Pazara gidemiyorum. Karnımızı da doyuramıyoruz ki. Ek iş olarak Tarım Kredi'nin gübresine gidiyorum. İndir bindir yapıyorum. Hamallık yapıyorum, bu yaşta ben, 72 yaşındayım. Bu yaşta ben hamallık yapıyorum, yalan mı söyleyeyim." dedi.

"ANCAK FATURALARI ÖDEYEBİLİYORUM"

Bir başka emekli vatandaş, "Maaş bize köyde zor yetiyor. Tatil, gezi yok. Ancak faturaları ödeyebiliyoruz, başka yok" ifadelerini kullandı.

Yaşlılık maaşı alan bir vatandaş da "Yaşlılık maaşı alıyorum, 6 bin 380 lira. Yurt dışında olsa bu şeyler ama burada yok. Kimseyi karalamak istemem. Ben 3 sefer, 4 sefer oy verdim bunlara. Yokum ya artık. Hiç düşünmüyorum. Hiç kimseye oy vermeyeceğim" şeklinde konuştu.

“SİGORTA BORCUMU ÖDEYEMEDİM, İPTAL ETTİM”

Hiçbir geliri olmadığını ifade eden bir vatandaş da durumunu anlatırken, şunları söyledi:

"Hayatta öyle bir zor durum yaşıyorum ki ben. Kalın bağırsaktan ameliyat olmuştum. Adana Şehir Hastanesi'nde sürekli tedavi görüyorum. 4-5 ay oldu ameliyat olalı. Bağırsağım dışında torba var. Kendi işimi kendim görüyorum. Kimsem yok. Çaresizim. Yemeğime kadar kendim yapıyorum. Durum çok vahim. Devletin de bir el atmasını rica ediyorum. Gelirim yok şu an. Sigortam vardı. Ödeyemedim, 400 bin lira borç çıktı. Onu da ödeyemeyince mecbur kaldım, sigortayı iptal ettim. Yeşil kart olmasa doktor beni ameliyat edemiyordu. Şu da ameliyat torbası. Bunu talep etmek zorunda kaldım. Yeşil kart olmasa doktora tedavimi yaptıramazdım. Mecburen sigortamı iptal ettim. Bu yüzden maddi manevi çok sıkıntıdayım. 45 yıllık müzisyen hayatım vardı. Bu arada iş yapamaz duruma düştüm. Engelli oldum. Bu yüzden iş yapamaz raporu da aldım. İş güç yapamıyorum şimdi. Ne iş var, ne o var, ne bu var. İş yapamam. Yasak bana. Maaş da yok."