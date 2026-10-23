Kaynak: Diğer

72 yaşında bir kez daha babalık heyecanı yaşayan ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu ve kendisinden 36 yaş küçük hayat arkadaşı Bige Yıldırımer, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Yıldırımer'in hazırladığı özel sürprizlerle gündemden düşmeyen çiftten bir sevindirici haber daha geldi.

Yakın dostlarının ve aile üyelerinin katıldığı renkli bir cinsiyet partisi düzenleyen çift, bebeklerinin cinsiyetini öğrendi. Partide yaşanan heyecan dolu anların ardından Ali Ağaoğlu ve Bige Yıldırımer çiftinin bir erkek bebek beklediği ortaya çıktı.

İkili, bu mutlu haberi sevdikleriyle birlikte kutlarken, sosyal medyada da tebrik mesajları yağdı. Çiftin heyecanlı bekleyişi sürüyor.

EŞİ SÜRPRİZ YAPTI

72 yaşında bir kez daha babalık heyecanı yaşayan ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu ve kendisinden 36 yaş küçük hayat arkadaşı Bige Yıldırımer, magazin gündeminden düşmüyor. Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt’un kaleme aldığı detaylara göre çift, bebeklerinin cinsiyeti konusunda sürpriz bir karara imza attı.

BİR OĞLU DAHA OLACAK

Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Bige Yıldırımer’in, bebeğin cinsiyetini doğuma kadar öğrenmek istemediği ve bu özel haberi son ana kadar bir sır olarak saklamayı tercih ettiği öğrenildi. Çiftin bu merak uyandıran kararı, heyecanlı bekleyişlerine ayrı bir renk kattı.

Ancak Yıldırımer, önceki gün düzenlediği cinsiyet belirleme partisiyle merak edilen sorunun yanıtını açıkladı. Çiftin bebeğinin erkek olacağı öğrenildi.

Daha önce Alican, Sena, Mertcan ve Ali Ege adlarında çocukları bulunan Ali Ağaoğlu’nun, mahkeme kararıyla kabul ettiği Emre adında bir oğlu daha bulunuyor. Yeni bebeğin dünyaya gelmesiyle Ağaoğlu’nun ailesine bir erkek çocuk daha katılacak.

Kaynak: Sabah