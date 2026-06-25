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Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasının "A" bloku, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Sekizi hemşire olmak üzere 72 kişi yaşamını yitirdi. Devam eden davada bilirkişi raporu açıklandı. Raporda çarpıcı ayrıntılar yer aldı.

RİSK DEPREMDEN ÖNCE BİLİNİYORDU

Hatay 2. İdare Mahkemesi'nde Sağlık Bakanlığı aleyhine tazminat davası için sunulan bilirkişi raporunda, binanın deprem güvenliği bakımından yetersiz olduğu, gerekli performans düzeyini sağlamadığı ve olası deprem etkisi altında göçme bölgesinde kaldığı belirtildi.

İsmail Saymaz'ın haberine göre raporda, yapının güçlendirilmesi ya da yıkılıp yeniden yapılması gerektiğinin depremden önce açıkça ortaya konulduğu vurgulandı. Buna rağmen binanın hastane olarak kullanılmaya devam edilmesinin, "öngörülebilir ve bilinen risk karşısında gerekli önleyici işlemlerin yeterli etkinlikte yerine getirilmediğini" gösterdiği ifade edildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI %95 KUSURLU BULUNDU

Bilirkişi heyeti, sağlık idaresinin "asli ve belirleyici kusuru" bulunduğu kanaatine vararak Sağlık Bakanlığı'nın kusur oranını yüzde 95 olarak değerlendirdi. AFAD ise afet risklerinin azaltılması ve kurumlar arası koordinasyon görevlerini yeterince yerine getirmediği gerekçesiyle yüzde 5 kusurlu bulundu.

YALNIZCA ESKİ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ YARGILANIYOR

Faciaya ilişkin ceza davasında yalnızca dönemin Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat'ın sanık olarak yer aldığı belirtildi. Hambolat, Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçlamasıyla yargılanıyor.

"72 CANIMIZA KARŞILIK BİR TEK TUTUKLU YOK"

Hastanede hemşire eşini kaybeden Abdullah Gül, yaşananları "cinayet" olarak nitelendirerek, "72 canımıza karşılık bir tek tutuklu yoktur. Bir günah keçisi seçip kendilerini aklamak için tüm nüfuzlarını ortaya koymuşlardır" dedi.