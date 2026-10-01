Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 72 dönümde yetiştiriliyor, Türkiye'nin dört bir yanına buradan gidiyor: Yıllık kapasitesi 3 milyon

72 dönümde yetiştiriliyor, Türkiye'nin dört bir yanına buradan gidiyor: Yıllık kapasitesi 3 milyon

Bingöl’de 72 dönümlük alana kurulan fidanlıkta 18 farklı tür yetiştiriliyor. Yıllık 3 milyon üretim kapasitesine sahip tesiste 2026 için planlanan 500 bin fidanın üretimi tamamlanırken, yetiştirilen fidanlar Türkiye’nin farklı illerine gönderiliyor.

Kaynak: İHA
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72 dönümde yetiştiriliyor, Türkiye'nin dört bir yanına buradan gidiyor: Yıllık kapasitesi 3 milyon - Resim: 1

Bingöl’de 2012 yılından bu yana faaliyet gösteren Orman Fidanlık Şefliği, bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarının önemli üretim merkezlerinden biri haline geldi.

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72 dönümde yetiştiriliyor, Türkiye'nin dört bir yanına buradan gidiyor: Yıllık kapasitesi 3 milyon - Resim: 2

Toplam 72 dönümlük alan üzerine kurulu tesiste farklı iklim ve toprak koşullarına uygun çok sayıda fidan yetiştiriliyor.

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72 dönümde yetiştiriliyor, Türkiye'nin dört bir yanına buradan gidiyor: Yıllık kapasitesi 3 milyon - Resim: 3

Fidanlıkta Toros sediri, sarıçam, karaçam, ardıç, selvi ve badem başta olmak üzere 18 farklı türün üretimi gerçekleştiriliyor.

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72 dönümde yetiştiriliyor, Türkiye'nin dört bir yanına buradan gidiyor: Yıllık kapasitesi 3 milyon - Resim: 4

Tesisin yıllık üretim kapasitesi ise dikkat çekiyor. Fidanlıkta gerekli koşullar sağlandığında yılda 3 milyon fidana kadar üretim yapılabiliyor.

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72 dönümde yetiştiriliyor, Türkiye'nin dört bir yanına buradan gidiyor: Yıllık kapasitesi 3 milyon - Resim: 5

2026 yılı için belirlenen üretim hedefi de tamamlandı. Yıl içerisinde planlanan 500 bin fidanın üretimi gerçekleştirildi.

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72 dönümde yetiştiriliyor, Türkiye'nin dört bir yanına buradan gidiyor: Yıllık kapasitesi 3 milyon - Resim: 6

Tesiste yalnızca fidan yetiştirilmiyor. Ceviz, badem, mavi servi ve leylandi türlerinde aşılama çalışmaları da yürütülüyor.

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72 dönümde yetiştiriliyor, Türkiye'nin dört bir yanına buradan gidiyor: Yıllık kapasitesi 3 milyon - Resim: 7

Bingöl’de yetiştirilen fidanlar Elazığ, Muş, Van, Bitlis, Hakkari, Erzurum ve Diyarbakır başta olmak üzere farklı illere gönderilerek ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarında kullanılıyor.

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