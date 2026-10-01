Bingöl’de 2012 yılından bu yana faaliyet gösteren Orman Fidanlık Şefliği, bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarının önemli üretim merkezlerinden biri haline geldi.
72 dönümde yetiştiriliyor, Türkiye'nin dört bir yanına buradan gidiyor: Yıllık kapasitesi 3 milyon
Bingöl’de 72 dönümlük alana kurulan fidanlıkta 18 farklı tür yetiştiriliyor. Yıllık 3 milyon üretim kapasitesine sahip tesiste 2026 için planlanan 500 bin fidanın üretimi tamamlanırken, yetiştirilen fidanlar Türkiye’nin farklı illerine gönderiliyor.Kaynak: İHA
Toplam 72 dönümlük alan üzerine kurulu tesiste farklı iklim ve toprak koşullarına uygun çok sayıda fidan yetiştiriliyor.
Fidanlıkta Toros sediri, sarıçam, karaçam, ardıç, selvi ve badem başta olmak üzere 18 farklı türün üretimi gerçekleştiriliyor.
Tesisin yıllık üretim kapasitesi ise dikkat çekiyor. Fidanlıkta gerekli koşullar sağlandığında yılda 3 milyon fidana kadar üretim yapılabiliyor.
2026 yılı için belirlenen üretim hedefi de tamamlandı. Yıl içerisinde planlanan 500 bin fidanın üretimi gerçekleştirildi.
Tesiste yalnızca fidan yetiştirilmiyor. Ceviz, badem, mavi servi ve leylandi türlerinde aşılama çalışmaları da yürütülüyor.
Bingöl’de yetiştirilen fidanlar Elazığ, Muş, Van, Bitlis, Hakkari, Erzurum ve Diyarbakır başta olmak üzere farklı illere gönderilerek ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarında kullanılıyor.