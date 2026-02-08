ABD’de balıkçılık, atıcılık ve outdoor ürünleri alanında faaliyet gösteren Big Rock Sports, 100 milyon doları aşan borç yükü nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Şirket, tüm faaliyetlerini durdurarak tasfiye sürecine giriyor.

ABD merkezli Big Rock Sports, 71 yıllık faaliyetinin ardından ABD İflas Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme kayıtlarına göre şirket, sahip olduğu varlıkları tasfiye edecek ve elde edilen gelir alacaklılara dağıtılacak. İflas kararıyla birlikte şirketin operasyonları tamamen sona erecek.

BORÇ VARLIKLARI AŞTI

Mahkeme dosyasında Big Rock Sports’un 10–50 milyon dolar arasında varlık beyanına karşılık toplam 100,9 milyon dolar borcu bulunduğu yer aldı. Şirketin iflas gerekçesine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmazken; mülk sahipleri, tedarikçiler ve iş ortakları tarafından açılan çok sayıda davanın finansal baskıyı kritik seviyeye taşıdığı ifade edildi.

Yaklaşık 83 milyon dolarlık teminatsız alacağın karşılanamayacağı öngörülüyor.

BİNLERCE PERAKENDECİYE TEDARİK SAĞLIYORDU

Şirketin internet sitesine erişim kapatılırken, Big Rock Sports’un balıkçılık, atıcılık, kamp, taksidermi ve denizcilik ürünlerinde 20 binden fazla perakendeciye tedarik sağladığı biliniyor. ABD, Kanada ve Karayipler başta olmak üzere sekiz ülkede faaliyet gösteren firma, yaklaşık 1.200 tedarikçiyle çalışıyordu.

Kuzey Carolina, Minnesota ve Nevada’daki depolarıyla toplam 850 bin metrekarelik bir dağıtım alanı işleten Big Rock Sports, kendisini Kuzey Amerika’nın en büyük outdoor ürünleri dağıtıcılarından biri olarak konumlandırıyordu. İflas kararıyla birlikte bu depoların tamamının kapatılacağı bildirildi.

1955’TE BAŞLAYAN YOLCULUK SONA ERDİ

Cnbc-e’nin aktardığına göre şirketin temelleri, 1955 yılında Oregon’un Portland kentinde kurulan All-Sports Supply’a dayanıyor. On yıllar boyunca perakendecilerle kurduğu yakın ilişkilerle sektörde önemli bir konuma ulaşan şirket, ABD’deki iflas başvurusundan önce Kanada’daki iştirakini de tasfiye etmişti.

Artan borç yükü, süregelen hukuki süreçler ve yükselen operasyonel maliyetler, geniş dağıtım ağının sürdürülebilirliğini ortadan kaldırdı.