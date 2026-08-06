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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının yönetiminde, İl Emniyet Müdürlüklerince 71 şehirde uyuşturucu satıcılarını hedef alan geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

Son 10 günlük zaman diliminde yürütülen saha çalışmalarında 832 kilogram uyuşturucu madde ile birlikte 425 bin 419 adet uyuşturucu hap güvenlik güçlerince muhafaza altına alındı. Süreç kapsamında gözaltına alınan 1302 şüpheliden 844'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan şahıslardan 140'ı hakkında adli kontrol kararı verilirken, geriye kalan şüphelilerin kolluk kuvvetlerindeki adli işlemleri sürdürülüyor.

Emniyet teşkilatının dev kadrosuyla gerçekleştirilen baskınların teknik detayları da paylaşıldı. Söz konusu saha operasyonlarına 1955 ekip, 4 bin 800 emniyet personeli, 17 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği aktif katılım sağladı. Bakanlık açıklamasında, gençlerin geleceğini teminat altına almak ve toplumun huzurunu korumak amacıyla zehir tacirlerine karşı yürütülen amansız mücadelenin kesintisiz süreceği vurgulanırken, operasyonlarda görev alan tüm emniyet mensupları ve adli birimler tebrik edildi.